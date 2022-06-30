一銀推「第e數速貸」 最快24小時撥款

報稅季剛過，民眾難免面臨資金壓力，且人生不同階段也需要額外資金來支援，第一銀行今天表示，「第e數速貸」提供線上申辦貸款服務，從申貸、對保到撥款全部線上完成，最快24小時內撥款。

一銀舉例，7月暑假到來，若剛繳完一筆稅金又忙著與太太安排小孩的暑期學習活動，還想趁暑假換部新車，資金會有些壓力，上班族也抽不出時間特別到銀行辦理貸款，此時「第一銀行」有提供線上貸款，只要用手機點開第一銀行「第e數速貸」填入簡單基本資料，不到1小時立即有專人來電，仔細了解資金需求並協助填寫與上傳相關資料辦理貸款，隔天上班前已收到貸款入帳的簡訊通知。

一銀指出，民眾使用「第e數速貸」線上申辦貸款，只要輸入相關資料，線上客服專員將會主動聯繫，並依照個人資金需求提供最適合的貸款方案，更貼心提供貸款試算功能，協助預先規劃資金；此外，不需要親臨分行，只要手邊有手機、平板或電腦等數位裝置，隨時隨地皆可申辦，符合現代人的線上金融需求。

一銀提醒，個人信貸雖然免擔保品，但會依照個人的信用狀況及還款能力，決定貸款額度，年紀滿20歲，銀行往來信用紀錄正常，具穩定收入來源者都可申辦。

一銀說明，「第e數速貸」為全天貸款服務，滿足購屋修繕、結婚成家、投資理財、子女教育、資金週轉等消費需求，支援人生不同階段的額外資金需求。