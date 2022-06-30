第八屆公司治理評鑑Top 5%得獎影片上線

為引導企業間良性競爭並形塑公司治理文化，第八屆公司治理評鑑對表現優異的公司進行表揚，第八屆公司治理評鑑Top 5%表揚影片，彙集金管會主委黃天牧與證交所董事長許璋瑤致詞內容，及得獎公司活動照片，影片已置於公司治理中心網站、WebPro並寄送各得獎公司留念。影片線上觀看連結為https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/115/9913876F2E17-A9A3AE76-F77A-11EC-8D93/?categoryId=150 (證交所Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞公司治理宣導)。

第八屆公司治理評鑑結果已於今(2022)年4月28日公布，這屆公司治理評鑑係以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」(現改為：推動永續發展)等四大構面共79項指標，綜合評核企業整體公司治理情形。

在激烈競爭的情況下，評鑑排名前5%的上市公司計46家、上櫃公司計36家，總計82家，其中有9家上市公司及10家上櫃公司連續八屆排名前5%，為鼓勵中小市值公司更加致力於公司治理，前已配合「公司治理3.0-永續發展藍圖」增加「市值50億元以上至100億元」類別，評鑑排名前5%的上市櫃公司計14家（上市公司11家、上櫃公司3家），在其所屬類別亦有傑出表現。與第七屆相較，這屆共有23家上市櫃公司新進排名前5%，更替比率達28%，顯見上市櫃公司對於公司治理評鑑之重視，並且致力於精進公司治理。經統計第八屆公司治理評鑑前5%的上市公司2021年度EPS平均數為7.58元、ROE平均數為14.33%，與全體受評上市公司EPS平均數為4.59元、ROE平均數為9.64%相較為高。

證交所進一步說明，這屆因應疫情影響，避免室內空間群聚感染風險，取消頒獎典禮改採製作影片方式表揚，公司治理評鑑指標每一年皆會進行檢討，配合國內外公司治理發展趨勢、法規及政策，不斷的精進標準。已於2021年12月29日發布的最新一屆(第九屆)評鑑指標依循主管機關公告「公司治理3.0-永續發展藍圖」進行相關修訂，為鼓勵企業重視環境、社會、治理(ESG)議題，實踐永續發展，將「落實企業社會責任」構面名稱修正為「推動永續發展」，並鼓勵公司董事會設置提名委員會、風險管理委員會或永續發展委員會等功能性委員會，及增加有關SASB準則及氣候相關財務揭露建議書(TCFD)之指標，鼓勵公司參考國際準則規範強化ESG資訊揭露等。

證交所希望透過公司治理評鑑，能引導企業自願依循國際趨勢及最佳實務做法，暨建立良好的公司治理制度，進一步深化公司治理為企業之DNA，並藉由表揚標竿企業，引導企業間良性競爭及互相學習，共同提升我國資本市場的公司治理水平。