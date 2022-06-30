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瞄準投資族 台新旺卡新上市、回饋最高15%

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
投資族必備的信用卡「台新旺卡」上市，理財之餘還能享餐廳及咖啡消費最高15%回饋。業者提供
投資族必備的信用卡「台新旺卡」上市，理財之餘還能享餐廳及咖啡消費最高15%回饋。業者提供

全球受疫情影響，股市起伏雖較為明顯，投資戶不妨多觀察整體產業動向，逢低布局未來潛力股。台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，台新銀行看準年輕投資族大增，攜手台新證券與Richart數位帳戶推出全新信用卡「台新旺卡」，除了針對理財族群外，同時提供餐飲、購物消費回饋最高15%的優惠。滿足民眾善用數位金融的需求，也專為投資族設計的台新旺卡。

據證交所統計，40歲以下的投資人開戶數，今年與去年同期相比高出1倍，而從去年(2021)2月至今年(2022)5月，投資開戶新增人數達94.5萬人，30歲以下年輕人就占約4成，年輕投資族群比例大幅提升。

從6月30日起到8月31日止，民眾新開立台新證券帳戶，並透過台新證下單，可立即享受台新證券台股手續費折扣及7-11商品卡100元，若是完成指定任務，民眾還可再抽Macbook Pro。

蘇育徵指出，台新旺卡結合台新證券、Richart數位金融帳戶推出分級加碼活動，凡是綁定Richart帳戶為台新證券交割帳戶，除可獲得更完善的投資理財服務外，民眾還可享有刷卡消費回饋。

蘇育徵進一步說明，台新旺卡分級活動更針對不同客群分為新手玩家、進階玩家、高階玩家，其中新手玩家只要於台新證券每月預約買零股3,000元，或前月於台新證券交易達30萬元，就可享國內最高2.5%及國外最高4%消費回饋，全臺餐廳和咖啡消費還享最高7%回饋。

如果是資深的投資民眾，前月於台新證券交易金額達300萬元，即可成為高階玩家，加計不限通路與餐廳咖啡消費，搭配使用台新旺卡(世界商務卡)最高可達15%回饋。除了股市外，亦可進行其他穩定投資用途，使用台新旺卡扣繳臺幣定期定額基金，保險分期0利率服務。

蘇育徵補充道，台新旺卡除了上述回饋外，持卡消費達門檻還享旅平險、居家清潔服務、市區停車等適合商務旅客的專屬權益優惠；今年7月到9月台新銀行信用卡新戶在台新銀行官網申辦台新旺卡，完成核卡後不限金額任刷5筆，享MOS摩斯漢堡500元禮券、刷卡金400元或是行李箱等首刷好禮6選1。

台新

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