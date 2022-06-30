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獨家／高層人事再異動 這家投信董總一起換

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

投信圈再傳高層人事異動，富蘭克林證券集團旗下富蘭克林華美投信董總座同步調整，曾任富蘭克林華美總經理的黃書明高升董事長，而曾任該公司董事長的王亞立出任總經理。

富蘭克林華美投信昨天召開第九屆第一次董事會議，會中全體董事共同推舉黃書明擔任董事長，並自該日起生效；同次董事會同時決議聘任王亞立擔任總經理，並自主管機關金管會核准後生效。

黃書明自美國取得企管碩士學位後，踏入金融業，在台灣基金業界有三十多年經歷，可說是基金業元老之一；在擔任富蘭克林華美總經理時，堅持該公司每檔基金從規畫、推出到管理，均須秉持認真心態，才能在投資人心中樹立品牌口碑。在富蘭克林華美服務多年的他去年初原打算退休，暫時退居幕後，轉任顧問一職；不過，值此投資市場動盪時刻，再度被敦聘出來掌舵富蘭克林華美投信營運。

王亞立畢業於台灣大學圖書管系，後取得南開大學經濟學碩士，曾任野村投信台股基金經理人、荷銀光華投信代銷金融部副總經理、富蘭克林投顧投資顧問部副總經理、第一富蘭克林投信總經理、富蘭克林華美投信董事長。

碩士 台灣大學

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