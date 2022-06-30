自用汽機車燃料費開徵 繳納期限至7月31日
本(111)年度自用汽機車燃料費將於7月開徵，繳費期間自7月1日起至7月31日止，交通部公路總局籲請車輛所有人按時繳納。
公路總局表示，111年度自用汽機車燃料費繳納通知書已於6月底前完成寄發，車主可透過監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw/)、監理服務APP、或電話語音轉帳代繳系統(412-1111、412-6666，服務代碼169#)操作以金融活期帳戶或信用卡轉帳繳納，亦可持單可至金融機構、郵局或超商臨櫃繳費。
公路總局為鼓勵按時繳納，並響應減碳環保行動，舉辦相關抽獎活動。凡於指定期限前曾申辦（或新申辦)電子繳款單或委託轉帳代繳者，並於7月開徵期以電子化支付方式完成繳納或成功扣款者，皆可參加抽獎，不須另外登錄，將由公路總局自繳納汽燃費紀錄中自動挑檔符合資格者，透過電腦隨機抽選。詳情請上公路總局網站(網址 https://www.thb.gov.tw/)查詢。
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