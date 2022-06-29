MSCI：全球上市公司需每年積極減碳8-10%才能達標

MSCI在29日發表淨零追蹤（Net-Zero Tracker）最新季度報告指出，在2050年前，全球上市公司需每年積極減碳8-10%，才能達成控制地表升溫不超過攝氏1.5度的目標。

MSCI指出，按照目前上市公司的減碳趨勢，仍將導致全球平均氣溫比工業革命前水準上升2.9度。依MSCI去年10月的減碳趨勢估計，全球平均氣溫將比工業革命前水準上升3度，現在來看趨勢略有改善，是因為更多上市公司公布減碳目標。

不到半數（46%）上市公司採行控制升溫不超過工業革命前2度的目標，這是巴黎協定的升溫上限。僅11%上市公司是採行較積極的控制升溫目標，致力將溫度升幅控制在1.5度之內。若升溫超過此積極目標，科學家預估發生大規模自然災害的風險將顯著上升。去年10月的報告顯示，目標為控制升溫在1.5度之內的上市公司比例僅10%。

MSCI強調，要達到減碳目標，第一步是設定目標。不過，雖然有愈來愈多的企業訂定淨零排放目標，但在MSCI ACWI指數的2,900家企業中，只有45%的企業致力於排碳目標。

如果分析產業的預計升溫，以能源產業的6.8度最高，再來是汽車及零組件產業的4.4%、材料業的4.1%、公用事業的3.4%。MSCI指出，就全球來看，還沒有任何一個區域符合巴黎協定的降溫目標，顯示全球上市公司、決策者及投資人需要採取更多的行動。