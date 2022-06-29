快訊

教部高頻率盤點本土語師資惹議 師嘆：要我們觀落陰？

影／驚人紫色閃電直劈南投透天厝 居民：我家被雷打到起火

MSCI：全球上市公司需每年積極減碳8-10%才能達標

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

MSCI在29日發表淨零追蹤（Net-Zero Tracker）最新季度報告指出，在2050年前，全球上市公司需每年積極減碳8-10%，才能達成控制地表升溫不超過攝氏1.5度的目標。

MSCI指出，按照目前上市公司的減碳趨勢，仍將導致全球平均氣溫比工業革命前水準上升2.9度。依MSCI去年10月的減碳趨勢估計，全球平均氣溫將比工業革命前水準上升3度，現在來看趨勢略有改善，是因為更多上市公司公布減碳目標。

不到半數（46%）上市公司採行控制升溫不超過工業革命前2度的目標，這是巴黎協定的升溫上限。僅11%上市公司是採行較積極的控制升溫目標，致力將溫度升幅控制在1.5度之內。若升溫超過此積極目標，科學家預估發生大規模自然災害的風險將顯著上升。去年10月的報告顯示，目標為控制升溫在1.5度之內的上市公司比例僅10%。

MSCI強調，要達到減碳目標，第一步是設定目標。不過，雖然有愈來愈多的企業訂定淨零排放目標，但在MSCI ACWI指數的2,900家企業中，只有45%的企業致力於排碳目標。

如果分析產業的預計升溫，以能源產業的6.8度最高，再來是汽車及零組件產業的4.4%、材料業的4.1%、公用事業的3.4%。MSCI指出，就全球來看，還沒有任何一個區域符合巴黎協定的降溫目標，顯示全球上市公司、決策者及投資人需要採取更多的行動。

上市公司 MSCI 減碳

延伸閱讀

「4、5家船商排隊等簽約」貨櫃景氣反轉 為何散裝船運至少還有3年榮景？3大原因支撐

證交所永續發展路徑圖產業主題宣導會 7月登場

國產材變減碳家俱 竹市與林務局簽訂MOU

上市公司新日興讓員工超時90小時 新北市府重罰42萬元

相關新聞

新聞分析／數位新台幣的最後一哩路 仍有許多困難待解

中央銀行總裁楊金龍曾說，「若能順利解決相關問題，央行數位貨幣（CBDC）有可能成為零售支付最後一哩路。」但這一哩路，仍有...

富邦產防疫保單全數核保 5月以來理賠10.3萬件、40.8億

防疫保單隨疫情爆發後，短期大量湧入的防疫險續保件，以及近期每日暴量理賠申請。富邦產險今天表示，全體同仁近期加班全力支援，...

安聯攜手滙豐 簽定15年保險商品獨家銷售協議

安聯集團亞太總部與滙豐控股旗下香港上海滙豐銀行有限公司宣布將延長在亞洲幾個主要市場的15年獨家銷售協議，為滙豐在亞洲六個...

新台幣匯率貶4.2分 以29.682元作收

國內股匯齊跌，新台幣兌美元匯率今（29）日以29.682元作收，貶值4.2分，台北外匯經紀公司成交金額8.8億美元。上午...

央行數位貨幣來了！楊金龍：避免衝擊銀行 初期不計息

中央銀行數位貨幣（CBDC）第二階段零售支付場景應用試驗提前三個月完成，並在今（29）日舉行發表會，也代表數位貨幣上路的...

央行數位貨幣發行有譜？ 總裁楊金龍：有3大基本原則

近期數位資產話題頗夯，各國政府已開始研究「央行數位貨幣（CBDC）」的可行性，台灣央行是否發行CBDC，也成為市場關注焦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。