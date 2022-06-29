調查：亞洲理財顧問預期未來三年業務年成長率仍達一成

法盛投資管理（Natixis Investment Managers） 2022年全球金融專業人士調查指出，儘管 2022 年上半年股票和債券出現兩位數的修正，通貨膨脹率逼近兩位數，但亞洲金融專業人士仍認為，今年的業務將成長 5%，而且未來三年的年成長率將達10%。

法盛投資管理亞太區主管謝慕尼（Fabrice Chemouny）表示，儘管面臨許多挑戰，但亞洲的金融專業人士仍保持樂觀，定下非常積極的業務成長目標。他們需要確定世界究竟發生了多大的變化，藉以重新評估假設，並針對新的投資環境調整投資組合和業務策略。

調查顯示，隨著殖利率上升，約三分之一的亞洲投資專業人士開始認為債券更具吸引力。37%（全球為 25%）的亞洲顧問表示固定收益更具吸引力，而38%（全球為 54%）的人則不這麼認為。

調查顯示，金融專業人士更傾向於認為股票仍具吸引力（亞洲為43% ，全球為 39%）；認為股票較不具吸引力的，亞洲不到三成（亞洲 29%，全球 31%）。30% 的全球專業人士（亞洲為28%）表示，無論哪種環境都不會改變他們對股票的看法。

至於另類投資，約六成（61%）接受調查的亞洲顧問表示，目前的市場狀況更提升另類投資的吸引力。例如，基礎建設可獨立產生收益，不受利率所影響，對金融專業人士（亞洲和全球都是50%）來說，變得更具吸引力。