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南山人壽三管齊下 友善高齡防詐騙

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
守住銀髮族荷包，南山人壽三管齊下，友善高齡防詐騙。圖/南山人壽提供
守住銀髮族荷包，南山人壽三管齊下，友善高齡防詐騙。圖/南山人壽提供

高齡金融剝削事件層出不窮，南山人壽長年關注高齡議題，從高齡者需求出發，研發友善高齡之金融服務措施，推出三大銀髮守護行動方案—創新打造樂齡保戶專線服務、高年級生保險箱手冊，以及建置企業網站樂齡好靠山專區，整合長照、失智、健康照護等資源，今年並推出設計簡單的高年級生保險箱手冊，透過簡單趣味的圖文教導長輩，避免被有心人士詐騙，兼顧金融消費者保護與培力，三管齊下全方位守護銀髮族老本。

現實生活中，詐騙越來越難防，高齡人口受害者也逐漸增加，據警政署統計，2019年詐欺被害人年齡層以65歲以上增加最多；而依據警政統計查詢網的公開資料，近五年70歲以上詐欺案件被害人更是自1,024人成長至1,912人，成長近87%，顯見高齡人口被詐騙議題更應受到關注。

銀髮族在進行退休財務規畫時，可能會遇到金融剝削、業務招攬爭議等情況，導致財務風險，為此，南山人壽致力實踐友善金融理念，推動公平待客原則，積極研發友善高齡服務措施，提升軟硬體服務及金融保險教育，防範銀髮族遭剝削詐騙。

為了持續推動友善高齡措施，為防範高齡剝削、保障銀髮族的權益，今年南山人壽特別推出高年級生保險箱手冊，設計簡單、有趣的圖文教導長輩防詐十大招數，從日常理財、保險規畫、金融交易，提醒長輩提高警覺，避免辛苦存下來的退休金被有心人士詐騙。

該手冊也透過南山人壽客服中心、南山人壽慈善基金會全台合作醫院的服務台、信義區里辦公室向大眾進行宣導，強化民眾的金融基本知識，提高防詐意識。電話客服專線是保戶最常使用的諮詢管道。

南山人壽從高齡保戶需求出發，體恤高齡保戶較不擅長操作語音選項，2021年領先同業創新推出樂齡保戶專線服務，當65歲以上的保戶進入0800服務專線時，系統可自動判斷來電客戶的身份，智慧分群由專人接聽，可節省一半的等候時間，並提供國語、台語、客家語服務，為客戶量身打造貼心服務。

服務推行至今，使用人次已超過2.6萬，南山人壽分析使用者輪廓發現，當中以65歲至69歲保戶為大宗占56%、其次為70歲至74歲占34%，且女性來電者占59%；至於高齡保戶最關心、最常詢問的項目前三名，則以投保商品內容解說最高占20%，第二項是保單變更作業詢問，第三項則是保單繳費及轉帳扣款等事宜。南山人壽專業友善的客戶服務，也使2021年全年樂齡保戶專線服務滿意度高達99%，深獲保戶肯定。

為了讓保戶及一般民眾能夠更即時地查詢高齡服務資訊，南山人壽更在企業網站建置樂齡好靠山專區，整合長照、失智、健康照護等商品服務資訊，近期也特別為高齡族群設置「樂齡投保停看聽」，彙整投保前、中、後階段需特別注意的保險守則，積極宣導正確的金融保險知識，發揮保險公司的社會責任，成為高齡者最值得信賴的依靠，陪伴民眾安心迎接老年新生活。

民眾若有長照服務需要，可至南山人壽企業網站樂齡好靠山專區，查找長照服務及相關試算資訊。南山人壽提醒民眾投保前應審慎了解保險商品之承保範圍、除外不保事項及商品風險保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。

南山人壽 保險 詐騙

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