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新聞分析／數位新台幣的最後一哩路 仍有許多困難待解

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
相關人士指出，央行發行CBDC，若未能「廣泛溝通以獲得社會大眾的支持」與「採用更穩健成熟技術」就急著推出，CBDC就會和先前「數位身分證」一樣，恐產生個資、資安等疑慮。路透社
相關人士指出，央行發行CBDC，若未能「廣泛溝通以獲得社會大眾的支持」與「採用更穩健成熟技術」就急著推出，CBDC就會和先前「數位身分證」一樣，恐產生個資、資安等疑慮。路透社

中央銀行總裁楊金龍曾說，「若能順利解決相關問題，央行數位貨幣（CBDC）有可能成為零售支付最後一哩路。」但這一哩路，仍有許多困難待解，因為楊總裁所稱的三項工程，每項都是不可或缺，且曠日費時。

相關人士指出，央行發行CBDC，若未能「廣泛溝通以獲得社會大眾的支持」與「採用更穩健成熟技術」就急著推出，CBDC就會和先前「數位身分證」一樣，恐產生個資、資安等疑慮，最後胎死腹中。此外，法定貨幣數位化，必須進行一連串的修法，應用場景也得符合洗錢防制等規範，這也是楊總裁所說，須「研議堅實的法律架構，訂定法制規範」的主因。

楊金龍表示，台灣提領現金非常便利，相較於瑞典與中國大陸，台灣發行數位新台幣並無急迫性。即使如此，央行還是找來銀行與店家打造了試驗場景，但距離數位新台幣的誕生，至少還需要兩年以上的時間。

至於數位貨幣發行後，對民眾的生活會有什麼影響？相關人士指出，新台幣是法償貨幣，數位新台幣就是把現金數位化，民眾可用「不記名」方式取得錢包，把數位新台幣存進去，同時也可進行現鈔提領，甚至直接兌換外幣。

相關人士表示，數位貨幣的覆蓋面更廣，過去有些弱勢民眾不喜歡使用數位支付工具，因為身上有負債，銀行一入帳就會直接被扣款，但數位新台幣發行後，具不記名功能，會比銀行帳戶、電子支付更普及，但這也衍生了洗錢防制的問題。

「另一個最大的差別是，本國及外國人均可透過App開立錢包，並提供CBDC購物、可設定使用期限的數位券，還可提領現金與兌換外幣」，銀行業者說。

新台幣 洗錢防制 央行 楊金龍

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