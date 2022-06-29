台灣人壽創新推出綜合型外溢保單 最高折減8%

台灣人壽今(29)日表示，推出憶心滿溢外溢保單系列，創新結合健走、健檢、癌症篩檢等黃金健康管理三階段，具有折減保費的外溢效果，最高可折減續期保費8%。

此舉旨在鼓勵保戶養成運動及自主管理健康的習慣，此系列綜合型外溢保單保證續保至85歲，可彈性搭配台灣人壽不同的主契約，滿足人生各階段不同的保障需求，主約還提供業界首創認知功能障礙「輕度就賠」的失智保障。

根據金管會保險局保險商品銷售統計，2021年外溢保單初年度保費創下收入破百億的新高紀錄。其中，以運動習慣折減保費或增加保額的外溢保單最受青睞，占初年度總保費的57.25%；新契約件數則以綜合型/其它類型奪冠，占總銷售件數的67.70%，足見國人對於多元化綜合型外溢保單的接受度大幅提升。

台灣人壽憶心滿溢綜合型外溢保單，包含一主約及二附約，並以黃金健康管理三階段─W.H.C.(Walking、Health examination及Cancer screening)，設計別出心裁的外溢獎勵。

Walking(健走運動)部分，憶心滿溢的健康步數為二段式外溢獎勵，僅需下載台灣人壽App，並定期上傳健康步數，在指定期間內，日均步行數達6,000步或8,000步，即可享續期保費2%或4%折減的二段式外溢優惠，鼓勵保戶挑戰自我體能，走出健康還能折減保費。

Health examination(健康檢查)外溢獎勵部分，只要每年定期提供健檢報告，包含身高、體重、腰圍、血壓、血糖及血脂肪(含膽固醇及三酸甘油酯)，不論報告數值多少，即可加碼享有續期保費2%折減，鼓勵保戶定期健檢，即早發現潛藏疾病的風險。

Cancer screening(癌症篩檢)外溢獎勵部分，若加保好滿溢附約系列，並提供癌症篩檢證明(口腔黏膜檢查/乳房X光攝影檢查/子宮頸抹片檢查/糞便潛血檢查)，可再加碼享有續期保費2%折減，加總上述健走及健檢兩項外溢優惠，最高享有8%續期保費折減。

憶心滿溢綜合型外溢保單除具有折減保費的外溢效果，亦提供業界首創認知功能障礙輕度就賠的失智保障，且享有癌症與七大重大疾病保障的好滿溢附約系列，可彈性搭配台灣人壽任一主契約，保證續保至85歲，為保戶打造安心到老的醫療防護網。

以40歲李先生投保憶心滿溢綜合型外溢保單為例，規劃主約台灣人壽憶心溢意1年定期健康保險、保額5萬元，附加台灣人壽好滿溢1年定期癌症醫療健康保險附約、保額1,000元，及台灣人壽好滿溢1年定期重大疾病健康保險附約(甲型)、保額100萬元，第一年實繳保費為1萬0,625元。

若李先生於指定期間內日均步行數達8,000步，並提供健檢報告及癌症篩檢證明，即可享主約續期保費6%、附約續期保費8%的外溢折減保費優惠。

為帶動更多健康促進行為，台灣人壽打造健康生態圈，提供健康自主管理平台i健康計畫，24小時全方位服務民眾，台灣人壽更貼心設計i健康積分兌換好禮，鼓勵民眾每天透過i健康計畫平台，上傳血壓、血糖、體脂等個人健康數據，有紀律關注個人健康，精準掌握健康狀況及潛在風險，藉此規劃對應的醫療和保障方案。