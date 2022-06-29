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台新人壽跨入保經代通路 攜手三家業者擴大銷售

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導

台新人壽正式開發保經代通路、擴大商品銷售業務，將與公勝保經、大誠保經、永旭保經等三家業者合作，近期會正式公告上線。據了解，後續不只三家，同時正跟其他保經代業者陸續聯繫中，看得出保經代通路是台新壽除了台新銀外，第二大銷售主力。

據了解，大誠保經原本在今日下午於臉書上公告，將與台新人壽在7月正式上線合作，但求證台新壽，又表示上線日期決定延後，回應「內部還在討論中，近期會有結果」。突然異動的原因，保險業人士猜測恐與近期台新壽遭金管會盯上有關，因此委任出售商品還得經過不斷確認。

本月23日台新銀行業務員在2020年7到10月，因勸說三位法國巴黎人壽高齡保戶解約舊投資型保單，轉投保新的投資型保單，業務員卻沒有勾選近三個月解約情況，被開罰300萬元。

台新金控去年6月併購保德信人壽，進入全新的台新人壽時代，在業務布局和銷售通路策略上雙軌並進，進行大刀闊斧改革。台新金控總經理林維俊曾在法說會上表示，人壽部分擴大產品線、增加投資型商品，並將在今年內跨入保經代通路，擴大銷售管道。

林維俊曾指出，台新人壽通路策略和以往保德信人壽時代不同，過往主要靠壽險顧問銷售保單，併入台新金後，開發銀行保險通路，目前以台新銀行為主，如今踏入保經代通路，通路策略往更多元面向執行。

台新金控 保單

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