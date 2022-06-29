玉山銀「 twAA+/twA-1+」評等獲確認 展望穩定

中華信評今發布新聞稿表示，過去幾季，玉山銀行的資本水準，因放款快速成長與來自財務操作業務的市場曝險增加而有所轉弱。中華信評確認，玉山銀的發行體信用評等為「twAA+/twA-1+」，短期發行體信用評等為「twA1+」，評等展望為「穩定」。

中華信評認為，玉山銀將透過積極管控其日益升高的風險部位，以降低該行曝險，並將透過積極的資本管理政策維持強健的資本水準，且該行在需要時，應可獲得來自台灣政府的支持。

中華信評表示，玉山銀的資本水準，因高於平均水準的業務成長幅度，與市場曝險部位而出現向下趨勢。過去3年，玉山銀放款與投資組合的成長速度，已超越國內銀行業的平均水準。

此外，在其資產負債表外財務操作業務成長的推動下，該行過去1年的市場風險加權資產，成長幅度超過其信用風險加權資產的成長幅度，且成長高於同業水準。未來1至2年，玉山銀主動的資本規劃策略，與市場風險管理政策應可持續為強健的資本水準提供支撐。

近期玉山銀的資本水準因風險加權資產增加而遭到削弱，其風險調整後資本（risk-adjusted capital；簡稱 RAC）比亦因此從2020年底時的11.4%降至2021 年底的10.0%。基於此，玉山銀的管理團隊已表明欲降低並控管該行曝險部位。

中華信評認為，玉山銀將採取一系列措施控管其風險加權資產的成長，並積極將風險結構最佳化，以取得業務成長與風險報酬的更佳平衡，中華信評認為，未來1至2年該行的資本水準可維持強健。

玉山銀在面臨財務壓力時獲得政府支持的可能性略高，應可在其採取的審慎資本政策支應下，於未來兩年期間維持強等級的資本水準，並將其風險調整後資本RAC比維持在10%以上的水準。「穩定」的評等展望亦反映，雖然玉山銀近幾年來的業務成長幅度高於業界平均水準，但該行應能繼續維持穩健的資產品質與獲利能力。

中華信評認為，玉山銀將會繼續在其母公司玉山金控集團的整體風險結構中扮演具主導性的角色。