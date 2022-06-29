安聯、滙豐聯手 簽訂亞洲區銀行保險策略夥伴關係協議

安聯集團亞太總部與滙豐控股旗下的香港上海滙豐銀行有限公司今（29）日宣布，將延長在亞洲幾個主要市場的15年獨家銷售協議，安聯集團未來持續為滙豐銀行亞太區提供保險商品，以滿足客戶對保障、教育、退休、財富規劃和遺產需求。

自2012年起，安聯集團與滙豐集團在亞太區的策略合作夥伴關係，已建構出跨區域的強韌銀行保險業務。不論是業務面的實質成長，或長期合作的默契，在亞太及各主要市場都得到良好的驗證，雙方決議在這個基礎下將獨家銷售協議展延至 2036 年。

安聯集團亞太區執行長艾努莎（Anusha Thavarajah）表示，「在安聯，我們很榮幸能擴大並進一步加強與滙豐銀行的合作夥伴關係。在過去十年中，我們成功建立了全球銀行保險合作夥伴關係，在業務量和價值方面雙雙締造了指數型成長。」透過將合作夥伴關係展延15年，再次肯定合作夥伴結盟的成功，及滙豐銀行與安聯集團分別為銀行和保險業的全球領導品牌，在亞洲實現可持成增長的承諾。

安聯人壽總經理林順才表示，銀行保險在台灣向來為接觸大眾較廣的強勢通路，將持續專注於提供全方位的保險商品解決方案，更期待此次合作能進一步見證安聯和滙豐銀行大力投資於新的銀行保險模式，將為產業帶來一番新的局面。

林順才進一步指出，在台灣，安聯人壽除了與滙豐持續強化數位銷售工具的功能，量身打造業務績效數位管理工具，更積極深化合作夥伴關係，進入升級版「銀行保險合作計畫2.0」，攜手創立首座「銀行保險訓練學院」（Training Academy），透過完整分階段的課程設計，強化系統性、全面化，傳授銀行客戶關係經理商品銷售與業務競爭所需之技能，改善以往駐點訓練之不足。