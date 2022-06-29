合庫主辦益登科技25億聯貸案 今完成簽約

由合作金庫商業銀行（5880）統籌主辦益登科技股份有限公司等值新台幣25億元聯貸案，已於6月29日假合庫總行舉行聯貸簽約典禮。本案募集資金用以償還既有負債及充實營運週轉金，在獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購140%，最終以等值25億元完成募集。

益登科技以代理銷售半導體零組件為主要業務，在各種新興應用帶動下，2021年度合併稅前淨利大幅成長，並被研究機構Gartner評鑑為全球第十大半導體代理商。

益登科技預計今年在資料中心、雲端、大數據處理、5G與相關網路設備升級等領域營業收入將有再突破的機會，雖面臨全球經貿環境劇烈變動影響，益登科技經營團隊仍將以穩健經營原則，整合與數據分析客戶需求，並顧及產品結構之健康發展，提供客戶高附加價值的服務，以面對未來瞬息萬變市場的挑戰。

合庫銀行長期深耕聯貸業務，為台灣聯貸市場領導業者之一，去年度聯貸市場排名帳簿管理行及共同主辦行均名列前三。