金融資訊系統年會 楊金龍視察央行數位貨幣應用場景

財金公司今（29）日於台北國際會議中心舉辦「111年度金融資訊系統年會」，中央銀行總裁楊金龍會中以「數位轉型的央行貨幣」進行專題演講，於演講後視察「央行數位貨幣(CBDC)第二階段試驗計畫之情境展示」。

財金公司為全國金融資訊與跨行交易處理之樞紐，肩負提供金融機構及社會大眾穩定、便捷及安全的金流服務之重任。董事長林國良表示，過去兩年全國受嚴峻疫情影響，民生經濟受到衝擊。為響應政府各項防疫、紓困及振興政策，財金公司攜手全體金融機構戮力為國家社會做出貢獻：1)配合「口罩實名制2.0」，提供ATM轉帳或信用卡繳納口罩費；2)響應行政院振興三倍券及五倍券政策，提供數位券綁定、撥付、兌領等服務；3)配合教育部「防疫補貼」及勞動部「勞工紓困」政策，提供「網路入帳」及「ATM領現」等服務；4)於110年疫情三級警戒期間，實施ATM、網路(行動)銀行、金融XML及EDI等手續費減免措施。林董事長特別感謝全體金融機構主動積極擴充設備、調整系統，串起金流網絡，方便民眾有序地購得口罩、綁定數位券、獲取政府補助或紓困款項，以具體行動支持全民抗疫，善盡企業社會責任。

新冠肺炎疫情逐步改變民眾消費習慣及企業服務模式，更成為「數位支付」及電子金融服務的催化劑。為表彰「電子金流業務」推動績優單位，本次年會特別邀請到中央銀行楊金龍總裁、金融監督管理委員會邱淑貞副主委、以及財政部阮清華政務次長蒞臨頒獎，頒發「跨行系統穩定獎」、「跨行業務推展卓越獎」及「跨行服務創新獎」予臺灣銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、兆豐銀行、淡水一信、中華郵政、台新銀行、中國信託銀行、以及南資中心等績優單位；計頒發18項獎座。

年會下午議程，由財金公司進行「業務報告」，簡報業務推動成果及未來重點工作；接著進行「數位支付創新」研討會，由中央銀行業務局謝鳳瑛副局長擔任引言人，邀請到銀行公會、中國信託、華南銀行、上海銀行、一卡通及財金公司等六家機構代表擔任與談人，與年會參與貴賓分享「數位支付」發展趨勢、推動進程、創新應用、以及對金融產業的機會與挑戰。

國內近期疫情仍嚴峻，財金公司本次年會特別採「實體」併同「線上視訊」方式舉辦，參與「實體」會議及參加「線上視訊」的與會貴賓及媒體記者總計達450人次；年會在眾人的肯定與讚許聲中，圓滿落幕。