快訊

倒數「恭迎」習近平：香港七一前的噤聲封鎖

高雄市警察局長黃明昭明接任警政署長 蘇貞昌強勢主導

國民黨正式提名柯志恩選高雄市長 謝福弘選苗栗縣長

央行數位貨幣來了！楊金龍：避免衝擊銀行 初期不計息

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
CBDC實驗場景，透過銀行ATM，選擇數位貨幣專區服務，即可以將新台幣兌換成數位貨幣。記者/仝澤蓉攝影
CBDC實驗場景，透過銀行ATM，選擇數位貨幣專區服務，即可以將新台幣兌換成數位貨幣。記者/仝澤蓉攝影

中央銀行數位貨幣（CBDC）第二階段零售支付場景應用試驗提前三個月完成，並在今（29）日舉行發表會，也代表數位貨幣上路的腳步接近了；央行總裁楊金龍今天上午在金融資訊系統年會專題演講時表示，為避免影響銀行金融中介的功能，未來CBDC上路初期，將採無息設計。

根據央行規劃，未來CBDC上路後，民眾可在銀行開立數位貨幣錢包，下載手機APP，然後透過ATM存入現金或者銀行帳戶轉帳方式，將新台幣1比1兌換CBDC加值到錢包當中，就可以拿著CBDC錢包去消費。

第二階段配合央行進行場景實驗的有國泰世華、中國信託、台新銀行、上海銀行 、華南銀行等五家銀行參與設計和模擬實驗。今天各家銀行展示支援台外幣紙鈔兌換CBDC，以及銀行帳戶轉帳兌換。

消費者則可以使用CBDC，透過掃碼支付或感應支付兩種方式，在便利商店、全聯、自動販賣機、咖啡機等場域消費，也可以拿來愛心捐贈，甚至打賞街頭藝人 ；還有好朋友之間拆帳，也可以透過CBDC完成。

楊金龍表示，銀行體系的存款是信用創造的來源，CBDC可能會影響銀行既有的支付業務，並使銀行存款流失，因此，目前國際間無論是已發行或正在研究 CBDC的國家，均採傳統貨幣發行的雙層式架構，讓銀行繼續扮演金融中介的角色。

此外，CBDC若有附息設計，亦會成為銀行存款的替代品；楊金龍說，一旦銀行體系存款總量減少，將會增加銀行融資成本，進而提高個人、家庭及企業的貸款成本；為避免影響銀行金融中介的功能，CBDC可選擇無息設計。

央行總裁楊金龍親自體驗CBDC數位貨幣的兌換和使用。圖/央行提供
央行總裁楊金龍親自體驗CBDC數位貨幣的兌換和使用。圖/央行提供

楊金龍 央行

延伸閱讀

央行數位貨幣發行有譜？ 總裁楊金龍：有3大基本原則

台灣將誕生「數位新台幣」？楊金龍首度曝光三項前提

打炒房見成效？央行說「Yes」 1原因卻讓房價回不去

升息半碼搭配調升存準率 楊金龍這帖藥…先求不傷內需

相關新聞

央行數位貨幣來了！楊金龍：避免衝擊銀行 初期不計息

中央銀行數位貨幣（CBDC）第二階段零售支付場景應用試驗提前三個月完成，並在今（29）日舉行發表會，也代表數位貨幣上路的...

央行數位貨幣發行有譜？ 總裁楊金龍：有3大基本原則

近期數位資產話題頗夯，各國政府已開始研究「央行數位貨幣（CBDC）」的可行性，台灣央行是否發行CBDC，也成為市場關注焦...

台灣將誕生「數位新台幣」？楊金龍首度曝光三項前提

財金公司今（29）日舉行金融資訊系統年會，央行總裁楊金龍以「數位轉型的央行貨幣」進行專題演講，並於演講後視察「央行數位貨...

期貨公會理事長 陳佩君當選

期貨公會昨進行理事長改選，由康和期貨副董事長葉光章，對上「官股」代表的兆豐證券及期貨董事長陳佩君，選前競爭氣氛激烈，日前...

盜刷新招 慎防1元消費簡訊

詐騙新手法曝光，有歹徒假冒果農臉書小編，提供假的訂購網站，引誘民眾提供信用卡卡號與一次性密碼（ＯＴＰ），民眾誤以為是向果...

美元投資型保單 買氣下降

外幣保單業績出爐，據金管會昨（28）日統計，今年前四月新契約保費收入2,101.3億元，其中美元保單走衰，主要是美元投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。