央行數位貨幣來了！楊金龍：避免衝擊銀行 初期不計息
中央銀行數位貨幣（CBDC）第二階段零售支付場景應用試驗提前三個月完成，並在今（29）日舉行發表會，也代表數位貨幣上路的腳步接近了；央行總裁楊金龍今天上午在金融資訊系統年會專題演講時表示，為避免影響銀行金融中介的功能，未來CBDC上路初期，將採無息設計。
根據央行規劃，未來CBDC上路後，民眾可在銀行開立數位貨幣錢包，下載手機APP，然後透過ATM存入現金或者銀行帳戶轉帳方式，將新台幣1比1兌換CBDC加值到錢包當中，就可以拿著CBDC錢包去消費。
第二階段配合央行進行場景實驗的有國泰世華、中國信託、台新銀行、上海銀行 、華南銀行等五家銀行參與設計和模擬實驗。今天各家銀行展示支援台外幣紙鈔兌換CBDC，以及銀行帳戶轉帳兌換。
消費者則可以使用CBDC，透過掃碼支付或感應支付兩種方式，在便利商店、全聯、自動販賣機、咖啡機等場域消費，也可以拿來愛心捐贈，甚至打賞街頭藝人 ；還有好朋友之間拆帳，也可以透過CBDC完成。
楊金龍表示，銀行體系的存款是信用創造的來源，CBDC可能會影響銀行既有的支付業務，並使銀行存款流失，因此，目前國際間無論是已發行或正在研究 CBDC的國家，均採傳統貨幣發行的雙層式架構，讓銀行繼續扮演金融中介的角色。
此外，CBDC若有附息設計，亦會成為銀行存款的替代品；楊金龍說，一旦銀行體系存款總量減少，將會增加銀行融資成本，進而提高個人、家庭及企業的貸款成本；為避免影響銀行金融中介的功能，CBDC可選擇無息設計。
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