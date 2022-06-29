台灣將誕生「數位新台幣」？楊金龍首度曝光三項前提

財金公司今（29）日舉行金融資訊系統年會，央行總裁楊金龍以「數位轉型的央行貨幣」進行專題演講，並於演講後視察「央行數位貨幣（CBDC）第二階段試驗計畫之情境展示」。

楊金龍指出，後續央行將以第二階段試驗結果為基礎，進行意見調查，並完成「廣泛溝通，以獲得社會大眾的支持」、「精進平台設計，採用更穩健成熟的技術」，及「研議堅實的法律架構，訂定法制規範」等三項工程後，才會決定推出CBDC的後續規畫，由此可知，推動CBDC是一項巨大且複雜的工程，非一蹴可及。

楊金龍會中也表達參與本階段試驗計畫的業者，包括華南銀行、上海銀行、國泰世華銀行、台新銀行、中國信託銀行及財金公司；此外，會場還有票據交換所與集保結算所，以及7-11、寶雅、全聯、台新創意加、中信兄弟、台灣大車隊、路易莎、中信自動販賣機、全家、台灣導盲犬協會等十家特店的通力合作，促成今天大會的展演。