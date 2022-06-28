俄羅斯恐釀百年違約 七家壽險業沒收到俄債息

據金管會最新掌握，從今年5月27日至今，已有七家壽險業沒有收到俄羅斯公債利息，保險局副局長林志憲說，主因是5月25日美國有一個對俄羅斯國家新的國際制裁手段，導致相關代理行無法將款項匯出所致。

市場人士認為，俄羅斯債券因受國際制裁而無法如期付息，恐出現百年來首次違約，除影響5月這次付息外，後面陸續到期的款項，恐也無法支付，屆時壽險業是否得增加減損金額，也受市場矚目。

據金管會5月底統計，8家壽險業持俄羅斯曝險額是1035.64億元，提列減損金額達142.35億元，減損比例是13.74%。這8家壽險業是國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、新光人壽、中壽、南山、全球跟三商美邦。

壽險業者說，有一檔俄羅斯公債應在5月27日付息，寬限期到6月26日，但因國際加重制裁，導致相關代理行遭禁止處理匯款，不管是盧布或美元計價，七家壽險業都沒收到債息。

至於壽險業未來是否得增加提列減損？林志憲說，目前金管會要求業者須依財報準則和IFRS9去評估減損並做揭露，且須併計會計師查核，由會計師表達允當意見。

他說，若債息遲未收到，保險業需考量實際狀況和後續發生違約風險來提列減損，並反映在當期損益，換言之，一旦增提減損金額，就會進一步吃掉獲利水準。

據金管會掌握，目前8家壽險業提列減損金額仍維持142.35億元，並未再增加。壽險業者說，目前壽險業提列的預期信用損失，多是評估未來一年都無法收到債息，減損金額仍算符合預期，預期短期應該不會再增提減損金額。