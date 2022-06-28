信用卡盜刷新手法曝光 金管會：留意1元消費簡訊
詐騙新手法曝光！有歹徒假冒果農臉書小編，提供假的訂購網站引誘民眾提供信用卡卡號與一次性密碼（OTP），民眾誤以為自己是向果農買水果，但其實信用卡早已被歹徒綁定在第三方支付盜刷。金管會銀行局今表示，將請銀行公會研議，發送的OTP簡訊要讓民眾能分辨是被綁卡還是消費，也提醒民眾多留意「消費金額1元」的簡訊。
有歹徒假冒果農臉書小編，在臉書上提供一組假的水果下單網址，誤導民眾在假下單網站提供卡號與OTP密碼，歹徒就趁機把卡號綁定在電子錢包，過程中受害民眾有收到1元刷卡簡訊，但誤以為是果農誤刷1元，其實是信用卡已成功綁定在歹徒電子錢包上。歹徒一連密集刷了8筆，觸碰到銀行風控系統，發卡銀行通知客戶後全案才爆發。
銀行局副局長童政彰表示，目前銀行公會針對持卡人在任何APP綁定時，要遵循兩種安全規範：第一是網路3D安全認證機制，就是被綁卡的發卡銀行，必須寄發一組密碼到持卡人手機，由持卡人輸入這組密碼，以確定是由持卡人綁定。
第二種，是第三方支付或電子支付以OTP密碼，確認綁定者提供綁定的手機號碼後，再將綁定者提供的手機號碼、信用卡卡號，傳送給發卡銀行確認卡號與手機號碼跟發卡機構留存的是否一致，以確認是持卡人本人綁定。
童政彰指出，這個案子應該是循第一種，卡片被綁定時通常會有試刷的動作，會先刷1元，民眾收到簡訊消費1元，這就是在做綁卡的動作，但很多民眾不知道。現行規定是消費刷3000元以上會簡訊通知，此案發卡銀行有依照規定簡訊通知，可能受害民眾沒有察覺。
童政彰也表示，目前正請銀行公會盡快研議，發卡銀行在發OTP簡訊時，要在簡訊當中提醒民眾，是消費的密碼、或綁卡的試刷密碼，讓民眾能提高緊覺。
另外，此案是用第三方支付做盜刷，童政彰表示，目前電子支付有交易限額，但第三方支付沒有，若第三方支付要做交易限額，會涉及到民眾實質生活的交易需求，例如民眾要在線上買家電，單筆金額都很高，第三方支付只是提供付款的交易中介，無法做限額，只能回歸持卡人在發卡機構的刷卡額度去控管。
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