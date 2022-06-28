美元投資型保單年減26% 保險局點出買氣降溫二關鍵

外幣保單業績出爐，據金管會今（28）日統計，今年前4月新契約保費收入約2,101.34億元，其中美元保單走衰，主要是投資型保單年減26%所致，金管會保險局分析衰退二原因，一為國內保險業為平衡商品結構，部分保險公司改推銷美元利變保單；二為市場預期美國聯準會將升息，使得美元投資型保單買氣下降。

金管會今天公布壽險業外幣保單銷售概況，今年截至4月底外幣保單新契約保費收入折合約新台幣2,101.34億元，較去年同期微幅增加3%，其中投資型保單折合約占新台幣761.76億元，占比36%；傳統型保單折合約新台幣1,339.58億元，占比64%。

外幣保單主要有三大幣別，除美元外，還有澳幣及人民幣保單。今年1至4月美元保單新契約保費收入達70.18億美元，年減2%，其中投資型保單買氣持續衰退，新契約保費收入24.97億美元，較去年同期減少26%，傳統型保單新契約保費收入45.21億美元，相比去年同期則成長20%。

金管會保險局副局長林志憲表示，美元保單今年前4月新契約保費收入衰退，主要是美元投資型保單年減26%所致，進一步了解衰退原因，一為國內保險業為平衡商品結構，部分保險公司改推銷美元利變保單，進而減少美元投資型保單銷售；二為市場預期美國聯準會（Fed）即將升息，使得美元投資型保單買氣下降。

澳幣保單今年到4月底為止，新契約保費收入為0.8億澳元，年減6%，其中投資型保單新契約保費收入為0.57億澳元，較去年同期微幅成長2%，傳統型保單新契約保費收入0.23億澳元，則較去年同期減少21%。

人民幣保單今年1至4月新契約保費收入為人民幣1.32億元，年減44%，其中投資型和傳統型保單新契約保費收入各為人民幣1.25億元、0.07億元，年減幅皆達4成以上，呈現買氣雙降趨勢。