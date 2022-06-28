中信銀行「股務e通知」升級 600萬股民受惠

中國信託商業銀行重視環境永續發展，積極推動數位轉型，去年領先業界推出「股利e通知」服務，中國信託銀行辦理股務代理業務的發行公司股東，且持有中國信託網路銀行帳戶者皆可提出申請，股利電子通知書以電子郵件加密檔案寄送。

該行今年服務再升級，推出2.0版的股務e通知，核身機制更多元，只要是中信銀行代理之公司股東均可申辦，預計可服務600萬股民，中國信託以實際行動擴大企業參與環境永續影響力。

中信銀行股務代理團隊已服務432家發行公司，每年需寄出約1,000萬封股利紙本通知書。

因應新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，中信銀行觀察客戶使用需求及體驗，發現零接觸服務需求上升，內部統計至今年5月31日止，包括中華航空（2610）、台灣水泥（1101）、金仁寶集團、聯強集團、聯發科技（2454）等中信銀行服務之上市櫃、興櫃股代客戶已有七成使用股務e通知，中國信託攜手企業共同減碳效益顯著。

為服務更多股民，延伸減碳計畫並為環境永續盡心力，中信銀行擴大股務e通知的服務範圍，只要是中信銀行代理之公司股東均可申辦股務e通知，股東登入中國信託的股務e通知，申辦網頁確認身分後，於設定頁面勾選開通股務e通知，並輸入約定信箱，即完成申辦，股利通知書以電子郵件加密檔案方式寄送，股東不再需要擔心紙本漏件或個人資訊外洩，股務訊息傳遞更方便安全，中國信託善盡全球低碳轉型及永續變革的企業社會責任。

中信銀行為目前唯一完整提供代理、信託、保管的國內金融專業機構，1972年成為國內首家提供客戶股務代理業務之專業機構，2000年首創員工認股權網路管理平台，陸續推出外國股東保管銀行服務及外、陸籍員工股票執行平台等服務，獲得廣大企業及一般投資客戶信賴。

全球各大經濟體紛紛承諾具體減碳目標，減碳成為許多機構投資人的投資衡量標準，中信銀行攜手企業實踐ESG共創永續影響力，協助企業e化減碳，與全球減碳經濟相呼應。

股務e通知的申辦資訊，詳情請參考https://ctbc.tw/EjOHLR。