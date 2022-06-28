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新制裁手段釀俄羅斯債違約風暴 7家壽險公司證實未收到利息

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會保險局今證實，目前國內7家壽險皆未收到俄羅斯政府應於5月27日支付的公債利息。記者戴瑞瑤／攝影
金管會保險局今證實，目前國內7家壽險皆未收到俄羅斯政府應於5月27日支付的公債利息。記者戴瑞瑤／攝影

俄烏戰爭開打至今，國際對俄羅斯加重經濟制裁，導致俄羅斯近期自1918年以來首次出現外債違約。金管會保險局今證實，目前國內7家壽險皆未收到俄羅斯政府應於5月27日支付的公債利息。

據金管會保險局統計，截至5月底8家壽險業投資俄羅斯公債帳列價值約1035.64億元，比起去年底的1470億元減少434.36億元；8家壽險公司為國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽、台灣人壽、三商美邦人壽、全球人壽等。

保險局副局長林志憲表示，確實目前7家壽險公司皆未收到俄羅斯政府應於5月27日支付的公債利息，主要是俄羅斯5月25日受到新的國際制裁手段，外國代理銀行被禁止處理，27日應該要收的政府公債利息部分確實沒有收到，不管是盧布或美元都沒收到。

林志憲指出，依照規定各壽險公司若發生違約風險，需提列減損或預期信用損失，反映在當期損益上，目前8家壽險提列的預期信用損失還沒有增加，壽險業者還在處理中。

據金管會統計，到5月底8家壽險已認列預期信用損失142.35億元。

壽險業者表示，有一檔俄羅斯公債原本應在5月27日付息，寬限期到6月26日，但因國際加重制裁，目前還未收到利息，但俄羅斯政府在6月23日已表示將以盧布支付，目前提列的預期信用損失，多是以未來1年收不到息來做預估。

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