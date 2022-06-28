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台灣人壽大舉徵才 力挺新世代保險顧問

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
台灣人壽大舉徵才，力挺新世代保險顧問，歡迎熱情開創的年輕世代或想轉換跑道的各界菁英，加入台灣人壽的大家庭。台灣人壽／提供
台灣人壽大舉徵才，力挺新世代保險顧問，歡迎熱情開創的年輕世代或想轉換跑道的各界菁英，加入台灣人壽的大家庭。台灣人壽／提供

中國信託金控子公司台灣人壽今年擴大招募2,000名保險顧問，期許年輕世代加入保險創業大平台。台灣人壽亦整合中信金控集團資源，提供新人穩定客源，讓剛加入的優秀菁英即刻擁有服務客戶的機會，並提供強大數位科技工具支援作戰，讓新人贏在起跑點。

台灣人壽7月將於全台舉辦五場「FUN薪培育計劃」職涯講座，邀請中信兄弟啦啦隊PS（Passion Sisters）的峮峮及台灣人壽新世代保險顧問，和年輕人面對面分享客戶經營心法，人人都有機會超越自己成為「超級保險顧問」。

根據行政院主計處薪資平台統計，2021年金融及保險從業人員年薪百萬高達50%，金融及保險業在過去七年來，薪資成長率近二成，居各產業之冠。台灣人壽莊中慶總經理表示，「FUN薪培育計劃」鼓勵對金融保險業有熱情的年輕世代加入，他們是真正的數位原生族群（digital native），擅長數位應用，擁有成為超級保險顧問獨具的優勢，是台灣人壽數位保險顧問團隊的重要生力軍。

為新人量身訂做的「FUN薪培育計劃」，以服務為出發點，提供各項數位工具突破疫情下的服務限制，台灣人壽保險顧問已100%使用行動保，智能管理客戶約訪與活動量，減少照會，快速成交；運用Advisory保單健診系統，可以為客戶診斷家庭財務安全與人生保障計劃的周全度；引導客戶透過台灣人壽官方line帳號，就可查詢各項服務進度與保單資訊；去年底更推出便利安全的「三刷三免」遠距投保服務，全程免下載安裝程式、免接觸、免紙本，不受時間空間限制，顛覆過去傳統投保親晤親簽，15分鐘即可完成投保防疫零接觸。

台灣人壽重視人才培育，提供24小時數位學習平台，隨時都可線上學習保險財經知識，考取保險相關或理財規劃師證照（CFP），不斷充實自我專業。

台灣人壽「FUN薪培育計劃」職涯講座7月起跑，保險顧問這份工作，不只是可以賺錢的事業，更是一份可以長久經營的人生志業，歡迎熱情開創的年輕世代或想轉換跑道的各界菁英，加入台灣人壽的大家庭，以共創共好的理念，提供客戶更好的商品、更有溫度的貼心服務。

台灣人壽保險 中信兄弟 中信金控集團

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