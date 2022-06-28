金融業最年輕董座，南山尹崇堯能挺過IFRS 17魔王級挑戰？

曾被虎父公開記大過，遭金管會主委批「不及格」，苦熬六年39歲尹崇堯登金融業最年輕董座。他能順利帶領集團挺過IFRS 17魔王級挑戰嗎？

6月15日，南山人壽舉行年度股東會，39歲、梳著側分二八油頭的潤泰集團少東尹崇堯，是最後一次以南山副董身分出席，只見他全神貫注，屏神聆聽著小股東的發言，沉穩姿態不遜於身旁已高齡87歲，歷經大風大浪的董座兼主席陳棠。

股東會上，陳棠就已搶先破梗，表示自己年事已高將會卸任，重擔將由年輕的尹崇堯接下。

當天下午，南山舉行董事會，尹崇堯果然以高票當選，成為保險業，也是現今金融業最年輕的董座，只是，金融業是特許行業，這項人事案尚待金管會核准。

然而，外界仍對尹崇堯充滿好奇，只知他是潤泰集團總裁尹衍樑的獨子；三年前，南山人壽的境界之亂，時任董座杜英宗被金管會重罰停職兩年，尹崇堯被推上代理董座大位，此時他才浮上檯面。

然而，當時被迫提前的接班計畫硬生生地破局了。

當時，耗資116億元、被稱為「境界成就專案」的新IT保單整合系統甫上線，不僅保單扣款、貸款、理賠大亂，更引發十幾萬件保單失效，嚴重影響保戶權益。對於資產總規模高達4.9兆新台幣、保單數逾1400萬件的老字號壽險公司來說，商譽、影響層面相當重大。

而時任金管會主委顧立雄更是勃然大怒，除了要南山儘快提出解決方案，他也親自面試36歲的尹崇堯，最後以「歷練不足」駁回人事案，尹崇堯繼續當董事，人壽董座方面則改推南山產險董座陳棠。

三年前意外浮上檯面 金管會親自考試

當時，36歲年輕代理董座換上85歲壽險業最老董座，在金融圈頓時成為茶餘飯後的熱烈話題。

兩年半來，「臨危授命」的救火金融大老陳棠善盡安定人心、輔佐尹崇堯的責任。而外界觀察，尹崇堯這次也可謂水到渠成，正式走上接班之路。

目前，潤泰所屬企業及財團法人，尹崇堯掛名董事者，多達25個，顯見尹衍樑對獨子的器重。

特別的是，即便三年前，尹崇堯在金管會碰了軟釘子，但據了解，只要是需要和金管會交涉溝通的場合，他必定親力親為，其謙和與柔軟身段也逐漸收服官員和同仁的心，印象分數大為加分。

至於外界最關心的專業領域，尹崇堯從南山董事到副董期間已歷練6年，正好也已過《保險業負責人應具備資格條件準則》的相關年資規定（保險業工作經驗5年以上、擔任該公司副總經理以上或同等職級1年以上）。在境界代理董座風波前，他低調神祕，但鴨子划水的他，近來開始在檯面上活躍，甚至不否認要角逐壽險公會理事長大位。

法律出身，頂著英國牛津大學高學歷，尹崇堯被安排進南山人壽後，第一份工作是董事長特助，曾在商品部、精算部和客服部歷練。

低調神祕 暖男性格與父迥異

陳棠則相當肯定尹崇堯在數位管理方面的表現。「他能力非常強、合作良好，跟各公司每個單位都很了解」，陳棠在15日上的股東會上，特別「作球」力薦。

對內，尹崇堯則在同仁眼中絲毫沒有富三代的作態，不僅吃平價便當，今年3月，他連毛線球都沒碰過就響應公司織圍巾贈癌友的公益活動，更趁工作空檔猛追進度。

3月下旬，尹崇堯以宣傳公益活動為名，首度舉辦媒體餐敘，然則背後更實質的意義，便是向外界宣告「準備好接班了」。

令人深刻的是，尹崇堯親自手寫卡片給所有與會媒體，竟沒有一封內容是重複的。席間，談起父親和一位回來幫忙當志工的退休同仁，他先是緊張、嚴肅且認真地回應，而後轉為感性哽咽、眼眶微濕等，真性情在言談間展露無遺。

日前，《遠見》舉辦CSR暨ESR企業社會責任獎決賽評選，南山以長期對失智及長照資源的投入脫穎而出，尹崇堯更親自帶隊簡報，顯見其重視。

只是，尹崇堯的出線，除了水到渠成、時候到了，最大的幕後推手便是尹衍樑。

尹衍樑十年禁賣令已滿期 南山下一步？

尹衍樑曾公開說過，兒子性格上很謙和乖巧，一點都不像自己，外界也好奇他們的互動。

甚至，在尹崇堯擔任副董後，由於南山業績連兩年從業界第二滑落至第三，尹衍樑盛怒下，要求以「董事尹衍樑要求為由」，發出懲罰副董及總經理的公文給全體同仁，而署名的正是尹崇堯，形同父親要求兒子自記大過，也有公開不徇私，以儆效尤之義。只是，這紙公文引起金管會關注，後來已撤除。

尹衍樑對金融業投資情有獨鍾，從1980年代的安泰人壽、創辦光華投信、復華投信、華信銀行等，資歷近40年，眼光精準的他進場明快，出場也賺得盆滿缽滿。2011年，他與寶成集團總裁蔡其瑞合資的潤成投資公司，以21.6億美元，自AIG（美國國際集團）手中取得南山人壽97.57%股權。

從此南山搖身一變，從外資成為本土公司。只是壽險事業屬長期經營，尹衍樑先前有多次出場紀錄，為此他也提出承諾，包括南山股權至少10年不會移轉，並提出300億元作為信託。

只是，「十年禁賣令」在去年已滿期解禁，外界也很關注，南山人壽的下一步。尹崇堯直球回應，「我父親不是短期投資，他認為南山是一間好公司，有很大的期許和期待，壽險事業必須長久經營……」

睽違11年 首度發現金股利

從股東會上公布2021年的經營績效來看，南山確實繳出亮麗成績單。過去一年即使受到疫情影響、金融市場低利率及通膨挑戰，仍繳出合併資產規模新台幣5.3兆元，合併稅後淨利達597億元，較2020年底成長60%，雙創歷史新高的紀錄。

更重要的是，今年南山預計將發出每股0.44元、合計61.46億元的現金股利，這也是2011年8月潤成投資入主南山人壽後的里程碑。

隨著南山即將迎接60週年的前夕，尹崇堯暢談要把「好險有南山」的核心理念，漸漸轉型為「健康有南山」。他強調，在高齡化及亞健康普及的時代，保險公司必須要思考如何永續經營，和保戶共好，這也是南山投入資源在長照醫療保障、以及鼓勵保戶健康外溢保單的關鍵。

無論如何，在外界看好尹崇堯可順利出任南山人壽董座的前提下，眼前他短期內仍須面對三大挑戰：

一、與南山企業工會間和諧共處 南山自潤成接手後，與業務員間的勞資爭議延燒十餘年未落幕，股東會當日工會也拉著黃布條到金管會抗議並發出三大訴求，表示「回歸專業，勿讓南山家族化」「勞資爭議若未解，不能放行上市櫃」「維持公平待客原則，回歸較有利保單轉換權益。」 二、爭取同業支持 競選壽險公會理事長 尹崇堯已鬆口，最近持續向保險同業請益，希望能讓南山為壽險業盡一份心力，而他自己不排除親自出馬爭取競選。只是，過去幾任壽險公會理事長，如黃調貴、許舒博、賴本隊等，不是業界大老就是商界名人；剛出道的尹崇堯，如何爭取同業支持，尚且未知。 三、領南山度過IFRS 17魔王級挑戰 2023年1月，國際保險業將正式接軌國際會計準則IFRS17，此準則如同「照妖鏡」，讓保險公司的清償能力跟負債管理更無所遁形，尤其是老牌壽險公司過往銷售高利率保單的利差損將「全都露」。

南山的境界系統迄今仍在改善中，又面臨IFRS17的系統接軌，對即將掌舵的尹崇堯來說，勢必要更繃緊神經看待。

（本文出自2022.6.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）