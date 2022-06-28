滙豐攜手長春集團 今宣布簽訂首筆ESG連結換匯換利交易

滙豐（台灣）今（28）日宣布，承作迄今最大筆的永續融資案，合作對象為國內石化公司長春集團，與其簽訂首筆與ESG關鍵績效指標連結的換匯換利交易（ESG KPI Linked Cross Currency Swap），同時結合永續發展表現連結貸款（Sustainability-Linked Loan，SLL） 以及永續發展表現連結貿易融資 （Sustainability-Linked Loan for Trade，SLLT），實現「與客戶一同成長 （Growth with Customers）」策略。

滙豐（台灣）強調，與客戶一同成長策略，是透過為客戶開展創新產品、服務金融思維，與客戶分享成長帶來的機遇。

ESG績效連結換匯換利交易是一項為期兩年、結構性價值為名目本金總額2億美元的額度，此創新永續性衍生性商品，主要透過ESG相關的關鍵績效指標爲基礎，提高企業整體ESG績效，優點是協助企業降低借款成本進而優化營運資金結構。

滙豐台灣說明，這項具有里程碑意義的ESG換匯換利額度，顯示台灣資本市場和金融產業除了目前主要專注在綠色貸款、永續連結貸款、綠色債券等産品之外，還將ESG原則擴展到企業融資資金成本，象徵重要轉變。

滙豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，滙豐台灣再次開創市場先河，成功建構首筆ESG連結換匯換利額度，爲企業夥伴創造更長遠的價值以實現永續業務發展，更突顯滙豐台灣作爲ESG衍生性商品市場領導者的地位。

滙豐(台灣)商業銀行環球資本市場暨證券服務處負責人何汝平指出，目前，金融市場有若干方式支持綠色經濟的轉型；換匯換利交易作為一種衍生性商品，能夠讓銀行與企業雙方約定兩種不同幣別的本金，並於約定期間內以約定的利息指標，定期交換每期利息支出與收入。