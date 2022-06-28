滙豐攜手長春集團 簽訂首筆ESG連結換匯換利交易

滙豐（台灣）商業銀行宣布簽訂首筆與ESG關鍵績效指標連結的換匯換利交易（ ESG KPI Linked Cross Currency Swap），同時結合永續發展表現連結貸款（ Sustainability-Linked Loan，SLL）以及永續發展表現連結貿易融資 （ Sustainability-Linked Loan for Trade，SLLT），合作對象為國內石化公司長春集團，亦為滙豐台灣迄今承作最大筆的永續融資案。

其中，ESG績效連結換匯換利交易是一項為期兩年、結構性價值為名目本金總額2億美元的額度，這種創新的永續性衍生性商品係透過ESG相關的關鍵績效指標爲基礎，進而提高企業整體ESG績效。

滙豐台灣說明，此具有里程碑意義的ESG換匯換利額度，顯示台灣資本市場和金融產業除了目前主要專注在綠色貸款、永續連結貸款、綠色債券等産品之外，還將ESG原則擴展到企業融資資金成本，此象徵著一個重要的轉變。

滙豐台灣工商金融業務處負責人蕭仲程表示，這是匯豐首宗ESG績效連結換匯換利交易額度，標誌著滙豐台灣開始利用可衡量的永續關鍵績效指標，為企業開發出客製化的衍生商品。採取這種永續性的財務作法，可進一步激勵企業做出永續發展之承諾且落實，從而推動產業的綠色化轉型。

滙豐台灣環球資本市場暨證券服務處負責人何汝平指出，目前，金融市場有若干方式支持綠色經濟的轉型；換匯換利交易作為一種衍生性商品，能夠讓銀行與企業雙方約定兩種不同幣別的本金，並於約定期間內以約定的利息指標，定期交換每期利息支出與收入，其優點是協助企業降低借款成本進而優化營運資金結構。

與ESG連結的換匯換利交易則是增加ESG 特性作為定價要素，因此這類型產品是高度客製化的，能夠透過各種關鍵績效指標以達成設定之永續發展目標。何汝平說明，這些關鍵績效指標必須是明確的、可衡量的、可驗證的、透明化及具適當性，才能夠激勵市場參與者做出永續發展之承諾及落實。

本次滙豐台灣與長春集團所簽訂的永續發展表現連結貸款以及永續發展表現連結貿易融資額度，各為期兩年、總金額共可動用4.9億美元，長春集團將在石化燃料消耗、溫室氣體排放、廢水排放以及廢物處理等方面持續改善。

長春關係企業總經理蘇士光表示，這次交易突顯了長春集團對於社會及環境使命的承諾，致力透過永續及更為負責任的方式開展業務，持續以建立高品質的綠色供應鏈為使命，並因應國際節能趨勢開發高附加價值產品。讓每個事業體能夠享受到更為廣泛且符合集團綠色發展需求的永續金融産品。長春集團已於今年3月參與滙豐台灣所提供的綠色存款計畫，將資金投放於綠色經濟及環保相關的項目上 ，以在現金管理策略上實踐永續發展的理念。