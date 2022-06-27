國內股匯激漲 資深匯銀主管提醒：「這時間點」小心反轉

熱錢回來了，國內股匯市歡慶激漲。大型國銀外匯交易員指出，外資今（27）日大舉匯入，估計規模接近9億美元，加上出口商季底拋匯需求旺盛，促使新台幣匯率終場強升1.2角，收在29.612元，連三升並創半個月新高，總成交量為15.265億美元。

時序進入季底，為出口商拋匯旺季，匯銀主管說，雖然出口商也有進場賣匯，但力道還不及蜂擁匯入的外資，加上美元乏人問津，外匯供給明顯大於需求，使新台幣匯率如坐直升機般快速升值。

匯銀主管指出，美股上周五大漲，激勵包括台股在內的亞洲股匯市大舉反彈，新台幣匯率在熱錢大舉湧入下彈升1.2角，匯價升抵29.612元，創下半個月來的新高。

「出口商也有進場賣美元，但力道沒有外資那麼大，熱錢匯入潮非常洶湧，且沒什麼人要買美元，只有老大（指央行）進場調節、孤軍奮戰」，匯銀主管說。

匯銀主管表示，央行今天雖進場買美元，但只是為了調節匯市的供需、讓新台幣匯率不要出現失速爆衝的情況，並未有扭轉升勢的意圖。

對於熱錢今日重返台灣，匯銀主管說，很明顯是衝著台股而來，但目前為止，還無法確定這是既定趨勢，只能說先前跌太多，外資近期開始回補，讓股匯市得以反彈。

匯銀主管說，「美國的經濟成長強度，是否足以支撐又快又猛的升息，市場看法兩極，所以最近有些外資重返亞洲新興市場，讓包括台股在內的亞洲股市出現一波明顯漲勢。」

匯銀主管認為，時序進入6月底，預計國內股匯市將出現季底作帳行情，除了出口商拋匯潮會變得更加踴躍外，股市也可望走出一波偏多行情，因此，7月以前，新台幣匯率也可能維持偏升格局。

但匯銀主管也提醒，美國鷹派升息效應尚未落幕，時序愈接近7月底聯準會的開會時間，市場的不確定性就會愈高，屆時股匯市也可能出現明顯的震盪行情。

展望新台幣匯率後市，匯銀主管說，估計短期內，新台幣匯率很可能位於29.5~29.8元區間波動。