史上最大規模！4,119億社宅聯貸案 台銀拍板

規模超過4,000億元、史上最大聯貸案今（27）日正式拍板。台灣銀行為內政部住都中心籌組社會住宅聯貸案，金額高達4,119億元，一舉超越先前高鐵3,820億元聯貸案，寫下國內聯貸規模新高紀錄。據悉，該案今日已完成簽約，台銀與住都中心預計在7月正式對外公布。

銀行主管指出，身為管理銀行的台銀獨自吃下高達2,000億元的貸款額度、聯貸業務如吞下大補丸。另外，財政部旗下八大行庫與農業金庫本次均熱烈參貸，由於該案是配合政府重大政策推動的借款，貸款利率是採階段性計價，與一般聯貸案的利率底限1.7%脫鉤，約在1.2%左右。

據了解，本次聯貸案，合庫銀行及農業金庫分別參貸460與279億元，其他公股行庫則是各自認購230億元，總金額為4,119億元。銀行主管表示，台銀為內政部住都中心籌組聯貸案，主要用途是為其選出的6.8萬棟社會住宅作為開發經費之用。

銀行主管說，總統蔡英文上任之後，一直將興建社會住宅、為弱勢族群實現居住正義視為任內重要政策之一，為展現推動政策的誠意，內政部住都中心發起該聯貸案後，台銀等九大行庫在短短一個月內就完成授審會、董事會等內部程序，促成該聯貸案拍板，之後將儘速撥款，讓6.8萬棟的社會住宅能同步動工。

對於「史上最大」聯貸案的聯貸利率，知情人士透露，由於是配合政府重大政策推動的貸款，且借款人住都中心為公法人，因此，相較於其他的聯貸案，最低利率不得低於1.7％，該案的聯貸利率則與一般的1.7％利率底限脫鉤，採用基準利率定價加碼後，約在1.2％附近。