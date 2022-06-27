台灣10年債標售兩樣情 為何銀行狂買、保險不買單？

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經濟日報／ 記者陳美君／即時報導
中央銀行啟動升息循環，金融業購債意願呈明顯「兩樣情」。路透社
中央銀行啟動升息循環，金融業購債意願呈明顯「兩樣情」。路透社

中央銀行啟動升息循環，金融業購債意願呈明顯「兩樣情」。央行今（27）日標售10年期公債．金額為300億元，最後得標利率落於1.29%，較4月發行的同年期公債下跌0.01個百分點；央行資料顯示，金融業本次參與公債標債的意願大不同，相較於銀行業大舉搶下63.5%的籌碼，保險業興趣缺缺、最終空手而歸。

券商主管指出，央行今(2022)年3月升息1碼後，6月加碼升息半碼，幅度較市場預期的1碼來得低，進而促使公債得標利率不漲反跌，不過得標利率1.29%，符合市場預期。

券商主管觀察到，10年期公債在發行前交易時，已有銀行積極加碼，今天標售時，銀行業合計拿下63.5%，可以說這期公債絕大多數的籌碼都已握在銀行手中、具有掌握價格的能力，頗有季底啟動作帳行情的味道。

不過，受到聯準會鷹派升息影響，保險業對國內外債市展現濃厚的觀望氣氛，今天10年債的得標比重掛零、暫無大舉加碼意願。另外，證券業拿下29.17%，其中有不少是委標單及空單回補，票券業則是抱回7.33%。

「對保險業而言，先前持有的國內外債券部位很多都被套住了，現在要大舉加碼的可能性不高，且就算要加碼，超過3%的美債利率，比只有1%多的台債更吸引人」，券商主管說。

展望後市，資深券商主管認為，央行9月升息幅度很關鍵，如果央行仍升息半碼，對債市為一大利多，殖利率可能下修，1.3%反而會成為10年債殖利率的高點。

反之，若央行9月升息1碼，對債市會造成顯著壓力，1.25~1.3%可能是10年債殖利率的低點。

券商主管說，「美國這次的升息循環又急又快又猛，可以預見不會持續太久，如果台灣央行採緩步升息，那麼到明年，美國升息循環踩下煞車，台灣也不會繼續升了。」況且，相較於美國每月召開會議，我國央行理監事會議每季登場一次，如果幅度只有半碼，9月和12月合計1碼，對債市影響不會太顯著，反之，若9月和12月各升1碼，幅度合計2碼，對債市就會形成較大的空頭壓力。

美國升息 央行 公債 債市 保險 金融業

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