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證交所永續發展路徑圖產業主題宣導會7月登場

經濟日報／ 記者黃力／即時報導

為因應氣候變遷衝擊及國際間對減碳議題之關注，包括政府公布2050淨零碳排路徑與近期歐盟碳邊境調整機制上路在即，並協助企業及早因應訂定其減碳目標，在金融監督管理委員會指導下，臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心將分別於7月7日、7月13日、7月20日共同舉辦三場次之「永續發展路徑圖產業主題宣導會」，歡迎各上市櫃公司踴躍參與。

為協助上市櫃公司瞭解永續發展路徑圖規劃進度，證交所特規劃本產業宣導會，促使上市櫃公司董事會重視相關議題與時程、訂定指標，從董事會決定策略，中高階主管確實執行，率領企業全體達成減少碳排的目標。

證交所除邀請永續專家於本宣導會說明淨零排放策略，以及邀請具豐富減碳經驗之上市公司代表，分享其減碳願景與規劃執行，使上市櫃公司董事會瞭解氣候變遷議題之急迫性，進而能積極因應，並透過上市櫃公司的減碳作為，串聯供應鏈，以達成我國產業永續發展及淨零目標。

本宣導會即日起開放報名，議程及報名請至報名網站(https://app.micepad.co/pages/#/register/202207series)查詢，每家上市櫃公司各場次以線上參與2名、實體參與1名為限，額滿為止。主辦單位會後將提供參與之董監事、公司治理主管2小時進修證明。

另為協助企業執行溫室氣體盤查實務，「溫室氣體盤查及查證宣導會」將於6月29日至7月5日採線上播放影片方式辦理，主題包括「上市櫃公司永續發展路徑圖及資訊揭露規範」、「溫室氣體盤查及量化簡介」及「產業邁向淨零策略及輔導資源簡介」等內容，歡迎至「公司治理中心網站/永續發展路徑圖/溫室氣體盤查及查證宣導會線上課程」(https://cgc.twse.com.tw/responsibilityRoadMap/listCh)下查詢。

減碳 證交所

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