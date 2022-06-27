房市熱度降！ 5月房貸餘額年增率「近15個月新低」

中央銀行今（27）日發布5月消費者貸款與建築貸款餘額，其中，購置住宅貸款(房貸)與建築貸款餘額續創新高；但央行官員表示，5月房貸餘額年增率為9.20%，增幅已明顯放緩，為去年3月以來新低，顯示房市氛圍與去年相比有放緩跡象。

央行統計，5月住宅貸款餘額達9兆906億元，續創歷史新高，年增率9.20%，則較上月9.39%下滑，為去年3月以來新低，去年2月年增9.07%，則為近1年多來最低。

央行官員分析，住宅貸款餘額是只要有買賣成交就墊高上去，且現在房價較高，整體貸款餘額就會增加，但還款速度會比較慢，例如有寬限期就不會還款，整體餘額持續往上很正常，幾乎每個月都創新高；但若以年增率來看，5月年增9.20%，較上月年增9.39%已有下降。

官員表示，以六都買賣移轉棟數來看，5月為年減7.73%、前五月則微幅年增0.70%，看起來都呈現較為放緩情況，房貸餘額年增率也下降，可能反映全球升息影響，以及4月以來本土疫情升溫，使看屋人潮減少一點，且股市近期表現差，另從國泰金控的國民經濟信心調查也可看到，民眾買房意願也下降，加上政府健全房市措施奏效，種種因素可看出，房市氛圍已轉趨保守。

建築貸款餘額方面，5月餘額達2兆9256億元，同樣續創新高，年增率13.31%，則較上月升幅大約持平。

官員分析，建築貸款從2月就開始持續下降，建商 近一年來建築貸款餘額年增率也慢慢下來，主要反映成本面提高，對未來規劃就會更審慎，建築融資長期趨勢應是往下走，建商對於未來營收態度更加謹慎。