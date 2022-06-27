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證期局副局長蔡麗玲退休 傳轉任投信顧公會秘書長

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導

金管會宣布，金管會證期局副局長蔡麗玲將在6月底退休，遺缺由檢查局副局長張子敏調任。據市場指出，蔡麗玲可望轉任投信顧公會秘書長。

至於檢查局副局長遺缺，金管會也宣布，由檢查局主秘賴欣國陞任、主任秘書遺缺由檢查局組長江貽中調任。

金管會表示，即將調任證期局副局長的張子敏，政治大學銀行系畢業、輔仁大學金融研究所碩士，76年中央銀行行員考試金融類科及格。張子敏過去經歷包括：金管會檢查局科長、專門委員、副組長、組長，現職為檢查局副局長。

由於張子敏轉任證期局副局長，其原本檢查局副局長之遺缺，由該局主秘賴欣國調升；賴欣國是臺灣大學經濟系畢業，其通過76年特種考試臺灣省基層公務人員考試乙等考試金融類科及格，過去經歷包括金管會檢查局科長、專門委員、副組長、組長，現為檢查局主秘。

即將接下檢查局主秘的江貽中，為臺灣大學商學系畢業、淡江大學財務金融研究所碩士，為77年特種考試臺灣省基層公務人員考試乙等考試金融人員類科及格，過去經歷包括金管會檢查局科長、專門委員、副組長及組長。

金管會

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