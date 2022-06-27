證期局副局長蔡麗玲本月退休 將由張子敏接任
金管會證券期貨局副局長蔡麗玲本月底將退休，其職缺將由檢查局副局長張子敏調任；而檢查局副局長則將由檢察局主任秘書賴欣國升任。金管會表示，新人事案將於6月30日到職。
金管會今天表示，證券期貨局蔡副局長麗玲6月30日退休，遺缺由檢查局副局長張子敏調任，檢查局副局長遺缺，則由該局主秘賴欣國升任、而該局主秘遺缺由該局組長江貽中調任。
金管會表示，此案業經金管會6月27日金管人字第11101935911、11101935912、11101935913號令核定，並於年6月30日到職。
金管會表示，張子敏敏畢業於國立政治大學銀行系、輔仁大學金融研究所碩士，經1987年中央銀行行員考試金融類科及格，曾任行政院金管會檢查局科長、專門委員、副組長，金管會檢查局副組長、組長、副局長等職務。
賴欣國畢業於國立台灣大學經濟系，經1987年特種考試台灣省基層公務人員考試乙等考試金融類科及格，曾任行政院金管會檢查局科長、專門委員、副組長，金管會檢查局副組長、組長、主秘等職。
至於江貽中則畢業於國立台灣大學商學系、淡江大學財務金融研究所碩士，經77年特種考試台灣省基層公務人員考試乙等考試金融人員類科及格，曾任行政院金管會檢查局科長、專門委員、副組長，金管會檢查局副組長、組長等。
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