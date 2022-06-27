快訊

被刪除的「未來五年」：北京動態清零的絕望鐵律？

台電吃不消「電價恐漲5％以上」？經濟部晚間公布最新電價方案

下班時間下大雨！北中南六縣市大雨特報 注意雷擊、強陣風

證期局副局長蔡麗玲本月退休 將由張子敏接任

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
金管會證期局副局長蔡麗玲月底退休。本報資料照片
金管會證期局副局長蔡麗玲月底退休。本報資料照片

金管會證券期貨局副局長蔡麗玲本月底將退休，其職缺將由檢查局副局長張子敏調任；而檢查局副局長則將由檢察局主任秘書賴欣國升任。金管會表示，新人事案將於6月30日到職。

金管會今天表示，證券期貨局蔡副局長麗玲6月30日退休，遺缺由檢查局副局長張子敏調任，檢查局副局長遺缺，則由該局主秘賴欣國升任、而該局主秘遺缺由該局組長江貽中調任。

金管會表示，此案業經金管會6月27日金管人字第11101935911、11101935912、11101935913號令核定，並於年6月30日到職。

金管會表示，張子敏敏畢業於國立政治大學銀行系、輔仁大學金融研究所碩士，經1987年中央銀行行員考試金融類科及格，曾任行政院金管會檢查局科長、專門委員、副組長，金管會檢查局副組長、組長、副局長等職務。

賴欣國畢業於國立台灣大學經濟系，經1987年特種考試台灣省基層公務人員考試乙等考試金融類科及格，曾任行政院金管會檢查局科長、專門委員、副組長，金管會檢查局副組長、組長、主秘等職。

至於江貽中則畢業於國立台灣大學商學系、淡江大學財務金融研究所碩士，經77年特種考試台灣省基層公務人員考試乙等考試金融人員類科及格，曾任行政院金管會檢查局科長、專門委員、副組長，金管會檢查局副組長、組長等。

金管會

延伸閱讀

打炒房見成效？央行說「Yes」 1原因卻讓房價回不去

台股持續探底 金管會：若「非理性下跌」將救市

比防疫險更猛烈！美國強升息逼出台灣壽險業大麻煩 一張表看哪幾家瀕臨懸崖邊緣？

獨董權力過大亂象頻傳 金管會研擬解套方案

相關新聞

股匯雙漲！新台幣匯率強升1.2角 收29.612元

新台幣兌美元匯率今（27）日以29.612元作收，升值1.2角，台北外匯經紀公司成交金額10.39億美元。今天上午新台幣...

習慣低利房貸 升息循環讓逾半購屋者信心受影響

經歷長期的低利環境後，今年資金面由寬鬆轉向緊縮，今年累計房貸利率已經升息0.375%，房貸利率將重回1.7%以上，並創下...

證期局副局長蔡麗玲本月退休 將由張子敏接任

金管會證券期貨局副局長蔡麗玲本月底將退休，其職缺將由檢查局副局長張子敏調任；而檢查局副局長則將由檢察局主任秘書賴欣國升任...

益鼎創投募資 中華電信、英業達成策略股東

國內最大型創投集團益鼎創投在2021年完成「益創一」半導體創投基金募集後，今天再宣布完成額度20億元的「益創二」創投基金...

兆豐卡綁Apple Pay 不限卡別最高10%回饋

強攻行動支付！兆豐銀行今天宣布，在Apple Pay綁定任何一張兆豐信用卡，8月底前筆筆消費都能獲得最高10%回饋，有別...

元大銀行數位轉型 智能應用7x24服務火力全開

為建構全方位數位金融服務，持續將金融科技應用，融入消費者的日常生活，元大銀行近年致力推動數位轉型不間斷，以新興科技應用發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。