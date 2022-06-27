三商美邦人壽邁向30年 啟用新企業總部大樓

在邁向30年的重要時刻，三商美邦人壽今（27）日啟用位於台北市內湖區的企業總部大樓，以「發展永續環境」的理念打造全新綠建築，並且在綠化量、基地保水、節能、CO2減量等指標，評定符合銀級標準並取得「銀級」標章，新總部大樓不但提供員工舒適的工作環境，更實踐公司一直以來所推動永續經營的理念。

除了重視員工福利，也持續升級服務品質，三商美邦人壽重視每一位客戶的聲音，以「公平待客」保護消費者，持續為客戶提供貼心便捷的服務，並加強客服人員針對服務用語、系統操作以及應對處理能力。

另對第一線面對客戶的業務人員，公司也打造數位學習網及MOD教育訓練頻道等多平台，定期提供教育訓練課程，讓業務人員可以隨時掌握市場趨勢及商品內容，充分解決客戶問題與滿足客戶需求。在全體員工的努力下，近三年評議中心申訴率遠低於同業平均，2021年度低申訴率更排名壽險業前三名。

三商美邦人壽代理董事長陳宏昇也期勉全體員工，啟用全新企業總部大樓，再次彰顯公司深耕國內市場、積極回饋社會的決心，期待該公司員工能以更優質的服務回饋保戶，以「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神，為社會、保戶、股東及員工創造更高的價值，朝向「最能創造價值的專業壽險公司」的企業願景邁進。

雖近年全球飽受新冠肺炎疫情肆虐，三商美邦人壽回饋社會的腳步從不停歇，2021年仍積極參與公益活動達25項，執行超過十年的公益活動即高達9項，包含連續二十三年贊助「亞特盃心智障礙運動會」、連續十年捐贈家扶基金會「無窮世代計畫」等，整年度投入公益金額逾4,000萬元，共計20萬左右人次受惠。

三商美邦人壽也持續以行動支持弱勢團體，推動微型保險、提供經濟弱勢及特定身分族群購買基本保險保障，並且長期與大專院校、兒福聯盟等社福團體，以捐贈保險費方式提供一年期微型傷害保險給符合資格的民眾，自2014年至2021年底，累計捐贈保費達2,500萬元，受惠被保險人超過9萬人次。