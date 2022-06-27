基富通股東會：去年稅後淨利1.36億虧轉盈 EPS 2.27元

國內最大基金交易平台基富通證券今（27）日召開111年股東常會，會中通過去年營運及財務報告、盈餘分配案。由於現任董事長林修銘已卸任母公司－臺灣集中保管結算所董事長一職，這也是他最後一次主持基富通股東會，完成六年來的重大任務後，將基富通以成立以來的最佳成績正式交棒。

基富通去年稅後淨利為1億3648萬元，較前一年成長198%，稅後每股純益（EPS）2.27元，不僅獲利持續成長，更弭平累計虧損，當年度未分配盈餘達4,112萬元，寫下公司成立以來的重大里程碑。

林修銘表示，自2015年12月成立以來，一路篳路藍縷。在主管機關大力支持、所有董監事的領導，以及全體員工努力下，克服重重難關，多項業務持續締建新猶，完成多項重要的里程碑，更重要的是，在短短五年內就轉虧為盈，去年更弭平所有虧損。

2016年10月，基富通基金網路銷售平台正式上線，同年開戶數突破1萬人。次年，基金存量突破100億元。2019年，成功開辦全民退休自主投資實驗，成功喚起國人對於退休準備的重視，報名人數超過11萬人；2020年，正式由虧轉盈，實現全年獲利目標；2021年，開戶人數也突破20萬人、基金存量超過800億元。

林修銘強調，過去六年，基富通在財務與業務上逐步站穩腳步，展望未來，身為國內線上基金交易平台的領頭羊，基富通將繼續秉持「以客戶為中心」的發展理念，同時肩負公益性的政策使命，不遺餘力推動正確理財教育觀念、充實產品和客戶服務、提升資訊系統安全，努力不懈，為客戶、投資人、業務伙伴與社會大眾，創造多贏局面。

基富通總經理王浩宇表示，在主管機關、投信投顧等資產管理公司的支持下，基富通已是國內產品最多的基金網路銷售平台，核備的境內外基金上架率超過九成，截至目前為止，已突破4,000檔級別，累計開戶數超過23萬戶，其中，每月定期定額扣款人數超過11萬人，儘管經歷今年市場大環境不佳，扣款人數仍有增無減，呈現穩步成長態勢，顯示長期推動紀律投資的理財觀念成效顯現。