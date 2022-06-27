ShopBack新一輪募資 由Asia Partners領投8000萬美元

新加坡新創ShopBack宣布，完成最新一輪8000萬美元資金募集。本次募資更積極讓集團成為亞太區購物與獎勵領導平台，本次投資由Asia Partners 領投，原有投資者January Capital也有參與本輪募資。累計至今，ShopBack募資總額超過 2.3 億美元。另外，募資金額將用於持續為用戶和商家開發創新產品，深化其在亞太地區的影響力，並為未來上市計畫做準備。

ShopBack Group 聯合創辦人兼執行長 Henry Chan 表示，每天為上萬名商家創造了超過百萬的購物瀏覽，消費者可以透過我們的服務發現優惠、比價產品價格、支付、購買並獲得回饋。我們希望可以透過ShopBack 提供的服務，讓用戶可以更聰明的消費，應對通膨時代。

ShopBack目前在新加坡、澳洲已推出ShopBack Pay的服務，有超過200萬的用戶可以在3000多家商家使用ShopBack Pay消費。2021年12月ShopBack 收購了東南亞「先買後付」（BNPL）領導品牌公司 hoolah，作為進軍金融服務領域的重要里程碑。

ShopBack台灣總經理隆章琪表示，這次的募資充分代表投資人對ShopBack營運策略及成果的肯定。今年上半年台灣市場繳出了漂亮成績單，下半年將陸續推出新服務，讓消費者在通膨的壓力下，更要聰明消費，獲得回饋。