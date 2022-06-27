兆豐卡綁Apple Pay 不限卡別最高10%回饋

強攻行動支付！兆豐銀行今天宣布，在Apple Pay綁定任何一張兆豐信用卡，8月底前筆筆消費都能獲得最高10%回饋，有別於其他業者限卡別、限商店或限日的作法，兆豐銀行完全不限卡片、不限通路、不限金額，天天消費，新戶筆筆都能有10%回饋，舊戶也有5%回饋，展現公股行庫強攻行動支付決心。

疫情衝擊改變民眾消費習慣，行動支付的便利性不僅可讓大家出門免帶錢包，交易時免接觸的支付方式更符合防疫安全性。根據金管會統計，目前台灣已有超過1600萬人使用行動支付。

資策會MIC調查也顯示，疫情期間有近6成消費者提升行動支付使用頻率。而在眾多行動支付中，台灣人相當喜歡的iPhone，不僅品牌知名度高，其Apple Pay也因為能提供NFC快速結帳功能更是極受果粉喜愛，市場聲量居高不下。

觀察目前業者推出 Apple Pay 綁卡優惠的銀行，除兆豐推出的筆筆最高10%相當吸睛外，還有中信銀每週三至萊爾富實體門市享指定咖啡買一送一、國泰世華銀每週五屈臣氏單筆滿888折100、一銀iLEO卡帳戶扣繳卡費成功享3%回饋、玉山數位e卡新戶最高2%回饋。

至於兆豐此次推出筆筆消費最高10%回饋，等於大放利多給 Apple Pay 用戶，除了新戶10%回饋，免登錄最高可拿400元，舊戶也可拿5%，登錄最高可獲200元，等於相當於要刷4千元才封頂。

除Apple Pay外，兆豐也針對其他行動支付同樣祭出優惠，今年底前刷「利多御璽卡」即可享10大支付月月滿千送百回饋，包括LINE Pay、街口、ICASH PAY、台灣Pay、悠遊付、甚至是購物類的HAPPY GO PAY、Carrefour Pay(家樂福)、Watsons Pay(屈臣氏)、POYA Pay(寶雅)及CAMA Pay(CAMA咖啡)等，等於消費都能獲得9折。