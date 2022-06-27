快訊

兵臨城下！上周境外定序結果BA.4、BA.5過半 計126例

東京快沒電了！網友轟「政策失敗」 媒體公布省電10招

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兆豐卡綁Apple Pay 不限卡別最高10%回饋

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
兆豐銀推Apple_pay綁卡10%超高回饋。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀推Apple_pay綁卡10%超高回饋。圖／兆豐銀行提供

強攻行動支付兆豐銀行今天宣布，在Apple Pay綁定任何一張兆豐信用卡，8月底前筆筆消費都能獲得最高10%回饋，有別於其他業者限卡別、限商店或限日的作法，兆豐銀行完全不限卡片、不限通路、不限金額，天天消費，新戶筆筆都能有10%回饋，舊戶也有5%回饋，展現公股行庫強攻行動支付決心。

疫情衝擊改變民眾消費習慣，行動支付的便利性不僅可讓大家出門免帶錢包，交易時免接觸的支付方式更符合防疫安全性。根據金管會統計，目前台灣已有超過1600萬人使用行動支付。

資策會MIC調查也顯示，疫情期間有近6成消費者提升行動支付使用頻率。而在眾多行動支付中，台灣人相當喜歡的iPhone，不僅品牌知名度高，其Apple Pay也因為能提供NFC快速結帳功能更是極受果粉喜愛，市場聲量居高不下。

觀察目前業者推出 Apple Pay 綁卡優惠的銀行，除兆豐推出的筆筆最高10%相當吸睛外，還有中信銀每週三至萊爾富實體門市享指定咖啡買一送一、國泰世華銀每週五屈臣氏單筆滿888折100、一銀iLEO卡帳戶扣繳卡費成功享3%回饋、玉山數位e卡新戶最高2%回饋。

至於兆豐此次推出筆筆消費最高10%回饋，等於大放利多給 Apple Pay 用戶，除了新戶10%回饋，免登錄最高可拿400元，舊戶也可拿5%，登錄最高可獲200元，等於相當於要刷4千元才封頂。

除Apple Pay外，兆豐也針對其他行動支付同樣祭出優惠，今年底前刷「利多御璽卡」即可享10大支付月月滿千送百回饋，包括LINE Pay、街口、ICASH PAY、台灣Pay、悠遊付、甚至是購物類的HAPPY GO PAY、Carrefour Pay(家樂福)、Watsons Pay(屈臣氏)、POYA Pay(寶雅)及CAMA Pay(CAMA咖啡)等，等於消費都能獲得9折。

兆豐銀行 行動支付 Apple Pay

延伸閱讀

Apple Store員工投票成立工會 蘋果傳「沒反對」

兆豐洲際半導體ETF上市 追蹤指數三年漲逾九成

台灣會跟進嗎？蘋果悄悄調漲美國、加拿大及英國Apple Music學生方案訂閱費用

悲報！日本Apple Store直營店取消免稅原因曝光 果粉喊這裡還能買

相關新聞

兆豐卡綁Apple Pay 不限卡別最高10%回饋

強攻行動支付！兆豐銀行今天宣布，在Apple Pay綁定任何一張兆豐信用卡，8月底前筆筆消費都能獲得最高10%回饋，有別...

元大銀行數位轉型 智能應用7x24服務火力全開

為建構全方位數位金融服務，持續將金融科技應用，融入消費者的日常生活，元大銀行近年致力推動數位轉型不間斷，以新興科技應用發...

集保今推i查詢平台 即時掌握票券單據電子資訊

為協助票券市場完成成交單據電子化遞送最後一哩路，集保今天推出全新「集保i查詢平台」，提供投資人透過電腦、手機、平板，以電...

111年自用汽車及機車汽燃費開徵了 7/31最後繳納期限

今(111)年度自用汽車及機車汽燃費繳納通知書已於6月24日寄出，繳費期間至7月31日止，如不依規定繳納將處以新台幣30...

爛尾樓風暴？ 銀行須謹慎

升息使市場資金緊縮，近期房市已明顯修正，業界示警「爛尾樓」風暴將來襲。銀行業認為，建商雖有資金流疑慮，但目前反應資金不足...

登陸攻租賃 王道銀行最賺

「十年磨一劍、幾家歡樂幾家愁」，是國內金控與銀行赴中國大陸申設租賃公司的最佳寫照。2013年至今（2022）年第1季、十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。