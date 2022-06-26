「十年磨一劍」金控轉投資中國租賃 獲利排行出爐

「十年磨一劍、幾家歡樂幾家愁」，是國內金控與銀行赴中國大陸申設租賃公司的最佳寫照。2013年至今（2022）年第1季、十年累積獲利排行出爐，王道銀行集團旗下台駿租賃賺進18.8億元、拔得頭籌，台新金控旗下台新租賃（合併台新租賃天津）與國票金控旗下國旺國際分別賺進7.5與5.9億元，分居亞軍與季軍。

此外，金控或銀行轉投資的，以合庫金資產轉投資大陸合庫金租賃與華南銀行旗下大陸華南國際租賃，十年來累計獲利3.2與2.4億元，名列第四與第五名。獲利排行第六至第十名，依序為永豐金租賃（併入永豐金租賃天津）、陽信租賃、一銀租賃（廈門）、台企銀租賃與遠榮國際，獲利金額介於1.6~2.2億元之間。

觀察今年第1季，金控或銀行轉投資的中國大陸租賃公司全數獲利，較去年同期的增長比重則是落差甚鉅，有業者倍數成長，也有業者衰退幅度逼近六成。

業者指出，中國大陸利差高於國內，以泛公股銀行而言，若是用股本及累積獲利的自有部位來放款，利差至少可達7至8個百分點以上；非泛官股租賃，若承做客層不同，有些甚至會高達10個百分點以上，但相對風險也會偏高；若非自有資金，而是透過台資或陸資銀行舉債貸放，利差也有5至6個百分點。

儘管利差非常誘人，但不是每家赴陸申設租賃公司的業者都能賺到錢，公開資訊觀測站資料顯示，十年來國內有數家大型金控與銀行業在中國經營租賃公司「踢到鐵板」，其中一家金控轉投資的租賃公司累計虧損超過7億元，另兩家金控旗下租賃公司也虧損逾2億元。

業者指出，近十年是台資金融業密集赴陸申設租賃公司最頻繁的一段時期，歷經中國大陸景氣循環與新冠肺炎疫情考驗後，租賃公司經營者策略與風控能力，成為業者能否維持良好獲利水準，以及十年成敗的最大關鍵。

這十年來，有五家金控或銀行轉投資的租賃公司不但沒賺到錢，甚至還虧損，其中有幾家甚至「虧很大」，絕大多數都是因為風控品質不佳，雖然中國大陸的利差「甜」、市場也大，但高報酬一定伴隨著高風險，如果沒做好風險控管，就為衝刺業績而胡亂貸放，鐵定會「踩雷」倒帳、落得血本無歸的下場。