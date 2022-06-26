聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情衝擊中小企業資金緊俏 台新銀推企業二胎房貸搶市
疫情衝擊劇烈，中小企業面臨嚴峻資金流壓力。協助中小企業取得資金活水，台新銀行領先市場推出「次室貸 1室2貸」專案，為目前業界首家推出企業二胎房貸的專案。台新銀表示，幫助企業增加不動產副擔保的方式提升擔保力，企業主持有的不動產，即使已在他行或本行有一順位房貸，也能取得貸款額度，創新房屋價值，挹注營運資金。
新冠疫情未解，衝擊許多產業經營發展，中小企業影響程度尤其嚴重。台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，長期以來，中小企業因規模較小且財報資訊不透明等因素，基於授信考量，不易獲得銀行貸放，加上疫情衝擊，資金週轉更是雪上加霜。
因此，為解決中小企業資金取得困境，吳良民表示，台新以「次世代企業貸款」為方向另闢蹊徑，推出｢次室貸 1室2貸｣專案，主打「設定房屋副擔保、0殘值也可貸」，企業主藉由設定房屋第二次序抵押權，可取得鑑價金額120%的貸款額度，最高可達300萬元，並提供友善的申辦門檻，只要公司成立滿1年，年營收達150萬元即可申辦。換言之，1間房子可取得2次貸款的機會，且鑑價金額可達最高120%貸款額度。
吳良民進一步說明，｢次室貸 1室2貸｣理念為「次世代企業貸款、1室2貸企業週轉0阻礙」，突破傳統企業貸款限制，解決中小企業融資不易或申貸額度不足的窘境，即日起至8月底止，企業只要申辦次室貸專案，前3期利率僅2.1%，台新銀致力為企業省利，幫助營運更省力。
吳良民補充，國內疫情未減，台新銀於今年6月也祭出自辦紓困「抗疫救圓貸」專案，限時線上申請享首年3%的優惠利率，協助企業減輕負擔及維持營運不中斷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言