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疫情衝擊中小企業資金緊俏 台新銀推企業二胎房貸搶市

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
台新銀行領先市場推出「次室貸 1室2貸」專案，幫助企業增加不動產副擔保的方式提升擔保力。圖／台新銀行提供
台新銀行領先市場推出「次室貸 1室2貸」專案，幫助企業增加不動產副擔保的方式提升擔保力。圖／台新銀行提供

疫情衝擊劇烈，中小企業面臨嚴峻資金流壓力。協助中小企業取得資金活水，台新銀行領先市場推出「次室貸 1室2貸」專案，為目前業界首家推出企業二胎房貸的專案。台新銀表示，幫助企業增加不動產副擔保的方式提升擔保力，企業主持有的不動產，即使已在他行或本行有一順位房貸，也能取得貸款額度，創新房屋價值，挹注營運資金。

新冠疫情未解，衝擊許多產業經營發展，中小企業影響程度尤其嚴重。台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，長期以來，中小企業因規模較小且財報資訊不透明等因素，基於授信考量，不易獲得銀行貸放，加上疫情衝擊，資金週轉更是雪上加霜。

因此，為解決中小企業資金取得困境，吳良民表示，台新以「次世代企業貸款」為方向另闢蹊徑，推出｢次室貸 1室2貸｣專案，主打「設定房屋副擔保、0殘值也可貸」，企業主藉由設定房屋第二次序抵押權，可取得鑑價金額120%的貸款額度，最高可達300萬元，並提供友善的申辦門檻，只要公司成立滿1年，年營收達150萬元即可申辦。換言之，1間房子可取得2次貸款的機會，且鑑價金額可達最高120%貸款額度。

吳良民進一步說明，｢次室貸 1室2貸｣理念為「次世代企業貸款、1室2貸企業週轉0阻礙」，突破傳統企業貸款限制，解決中小企業融資不易或申貸額度不足的窘境，即日起至8月底止，企業只要申辦次室貸專案，前3期利率僅2.1%，台新銀致力為企業省利，幫助營運更省力。

吳良民補充，國內疫情未減，台新銀於今年6月也祭出自辦紓困「抗疫救圓貸」專案，限時線上申請享首年3%的優惠利率，協助企業減輕負擔及維持營運不中斷。

台新 疫情

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