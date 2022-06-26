台開8月將下市 邱于芸：只是暫時 未來會再上市

證交所宣布，台開將於8月4日下市，台開董事長邱于芸今發出公開信表示，台開下市只是暫時的，未來會帶著經營團隊與台灣最強的法律與財會專業人才，徹底檢討改善台開近年來的困境，並仍會依照股東權益發放股利，更強調台開也會再次上市，「再次上市後的台開，會帶著全新的風貌呈現在大家眼前。」

邱于芸表示，台開只是暫時因故下市，並非消失，這次票交所公告拒往的原因在於，台開的帳冊、支票、財會系統因遭竊，致使針對4億退票無從做回補而遭公告拒往，加上台開始終未能及時取得變更子孫公司印鑑與負責人，以至於未能如期符合證交所規範，皆為面臨下市種種因素。

邱于芸說，這些因素都是和曾任副董事長的吳子嘉有關係，「有哪一個公司的副董事長，會公開說他的目的是要台開下市？」也因此吳子嘉在今年4月3日，夥同郭福進等人在喪失台開任何身分情形下，卻冒充董事，與親近員工以搬家公司方式將公司帳冊文件及大型電腦主機，洗劫一空，不僅涉及偷竊、侵占相關刑責，也讓台開財報難產，進而導致目前必須遭證交所裁決下市的情形。

邱于芸更控，吳子嘉甚至早在今年2月，就私下將台開名下數家子孫公司，全面非法侵佔變更，部份使用不實文件變更登記為吳私人所有，甚至不斷興訟只為了遂行一己之私，誰是刻意讓台開股民權益受到嚴重損害的人，不言自明。

邱于芸也說，會守護台開股東，以及台開人的權益，呼籲台開股東們，對未來的台開有信心。