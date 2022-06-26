快訊

死守老公身份！張娜拉今出嫁祭「四大禁令」嚴控賓客

羅訴韋德案被推翻 她墮胎、她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

預防癌症、心血管疾病？最新研究：β-胡蘿蔔素、維他命E有害、綜合維他命無益

台開8月將下市 邱于芸：只是暫時 未來會再上市

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

證交所宣布，台開將於8月4日下市，台開董事長邱于芸今發出公開信表示，台開下市只是暫時的，未來會帶著經營團隊與台灣最強的法律與財會專業人才，徹底檢討改善台開近年來的困境，並仍會依照股東權益發放股利，更強調台開也會再次上市，「再次上市後的台開，會帶著全新的風貌呈現在大家眼前。」

邱于芸表示，台開只是暫時因故下市，並非消失，這次票交所公告拒往的原因在於，台開的帳冊、支票、財會系統因遭竊，致使針對4億退票無從做回補而遭公告拒往，加上台開始終未能及時取得變更子孫公司印鑑與負責人，以至於未能如期符合證交所規範，皆為面臨下市種種因素。

邱于芸說，這些因素都是和曾任副董事長的吳子嘉有關係，「有哪一個公司的副董事長，會公開說他的目的是要台開下市？」也因此吳子嘉在今年4月3日，夥同郭福進等人在喪失台開任何身分情形下，卻冒充董事，與親近員工以搬家公司方式將公司帳冊文件及大型電腦主機，洗劫一空，不僅涉及偷竊、侵占相關刑責，也讓台開財報難產，進而導致目前必須遭證交所裁決下市的情形。

邱于芸更控，吳子嘉甚至早在今年2月，就私下將台開名下數家子孫公司，全面非法侵佔變更，部份使用不實文件變更登記為吳私人所有，甚至不斷興訟只為了遂行一己之私，誰是刻意讓台開股民權益受到嚴重損害的人，不言自明。

邱于芸也說，會守護台開股東，以及台開人的權益，呼籲台開股東們，對未來的台開有信心。

台開 證交所 股東

延伸閱讀

咖啡豆之亂 吳子嘉爆：陳建仁自己提入黨 賴清德沒問過

台開內部疏失連環爆！小股東告發董事長邱于芸涉嫌背信

證交所：台開再次發生存款不足之退票情事

滴滴正式向美國SEC遞交下市申請表 近期內正式從紐交所下市

相關新聞

匯市最前線／台幣本周估小幅盤整

台幣對美元上周五（24日）收在29.732元兌1美元，周線貶值1.2分、幅度0.04％。

台開8月將下市 邱于芸：只是暫時 未來會再上市

證交所宣布，台開將於8月4日下市，台開董事長邱于芸今發出公開信表示，台開下市只是暫時的，未來會帶著經營團隊與台灣最強的法...

玩日本不虧錢！旅日神卡大集合 聰明換匯省更多

日、韓等各國已陸續解封，敞開雙手歡迎國外旅客，國人也引頸期盼早日開放國境，廉航業者開賣冬季機票，為提前掌握睽違2年半的國人出國旅遊消費商機，銀行也開始提前布局，針對里程信用卡、雙幣信用卡推優惠，打算搶首波旅日商機，甚至推出線上換匯優惠。

房貸、建築餘額 估創新高

中央銀行明（27）日發布5月消費者貸款與建築融資餘額。銀行主管表示，國內房價高漲，預料房貸與建築餘額將續創新高，此外，貸...

阿聯 在台發債12.5億美元

阿拉伯聯合大公國去年首度在國際市場發債後，如今在全球經濟衰退隱憂下對高等級債券需求上升之際，將再向國際發售30億美元債券...

永豐金七高管 一口氣異動

培養接班人才庫同時因應高層退休潮，永豐金控昨（24）日宣布，啟動近年最大一次的高階經理人異動，一口氣調整七名高階主管及董...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。