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宏泰人壽力推保單活化 讓舊保單真正發揮保險保障

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
宏泰人壽大樓外觀。圖／宏泰人壽提供
宏泰人壽大樓外觀。圖／宏泰人壽提供

宏泰人壽表示，保險的意義與功能是為了在人生有需要的時刻能夠藉由經濟上的補償，而協助保戶度過生活上的難關。然而隨著時空推移，經濟、科技快速發展，影響所及，不僅精神物質面需求變化甚鉅，保單需求亦然。

為了讓保險保單的價值與時俱進、發揮功能，宏泰人壽持續推動保單活化照護專案，只要保單符合資格，透過契約轉換就可以讓舊保單「活」起來。

以繳費年期20年來看，20年的光陰足以讓一個甫出生的嬰兒成長為頂天立地的大人，保障需求在這20年間一樣有了很大的變化，早先一般大眾對於保障需求偏向於終身壽險，期望在身故之後，保險金能夠遺愛家人。

經過20年，科技發展、醫療進步讓整體生活條件改善，人類壽命得以延長，然而身體卻不敵老化，老年醫療照護需求大增，這時正需要用錢，以身故為理賠條件的保險派不上用場，只能讓人望保單而興嘆。

許多保戶會問：「我的保單可以幫助我什麼？」目前宏泰人壽所推出的保單活化照護專案包含功能性契約轉換及同類型契約轉換，可以替繳完保費的保戶解決舊保單設計不合時宜、無法滿足目前新的需求的煩惱，也可以為生效已滿兩年的壽險保單、想要改變主意的保戶提出解方。

保戶可以向壽險顧問諮詢，只要符合規定與資格，在功能性契約轉換的部分可以將壽險保單轉換為長期照顧險保單，如果評估自身沒有長期照顧的風險，也可在壽險之外，強化醫療的部分，透過同類型的契約轉換，轉為能夠支應老年醫療費用具有醫療性質的保險商品，例如目前所推出的宏泰人壽健康一生醫療型終身保險(WLH)。

宏泰人壽表示，保單活化照護專案能夠讓手上的壽險保單更切合趨勢及需求，在公平待客十大原則下，宏泰人壽將為保戶提供最專業的諮詢與最嚴格的把關。

宏泰人壽也建議，不論是功能性契約轉換或是同類型契約轉換，事前必須先確認保單是否符合資格，以及轉換後契約是否切合需求，多方諮詢、審慎評估，以確保轉換後保單能發揮最大的功能，保單活化才有意義。

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