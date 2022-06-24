期交所參加「2022ESG高峰會-環境、社會、治理」

隨著ESG(Environmental, Social, Governance；ESG)已蔚為國際顯學，由金融監督管理委員會指導，財團法人會計研究發展基金會（以下稱會基會）主辦「2022ESG高峰會-環境、社會、治理」於6月24日至25日在台北世界貿易中心展覽大樓(世貿一館)熱鬧登場。

展覽首日邀請金管會主委黃天牧、政治大學教授鄭丁旺、國際永續準則理事會副主席Ms.Sue Lloyd等多位貴賓親臨致詞；台灣期交所董事長吳自心、台灣證交所總經理簡立忠、櫃買中心董事長陳永誠及集保結算所董事長林修銘等金融周邊參展單位亦親自出席開幕儀式。

展場規劃六個主題展區，包含ESG展演舞台區、金融業創新永續區、製造業創新永續區、服務業創新永續區、大學USR成果發表暨公益展示區及永續食品嚐鮮區，參展單位包括金融機構、證券周邊單位、製造業、高科技產業、服務產業、大專院校、政府部會、公益團體、會計師事務所等，展現各業別在ESG的執行成果。

期交所為響應金管會公司治理3.0-永續發展藍圖，持續提升企業永續發展與公司治理，在金融業創新永續區，偕同期貨公會及期貨業者積極參與設攤，共同展示期貨業永續金融推展成果。現場活動攤位內容十分豐富，依「環境永續」主題展示綠色金融行動節能減碳及淨灘、淨河活動之成果；「社會永續」則包含「金融有愛-食(實)物銀行」、「健康醫療・老年照護」、「幫盲讀書永續學習」、「和信醫院骨髓移植藥品專案」為主之公益活動及協助弱勢「終生照護」等社會關懷作為；於「良好公司治理」則有期交所與期貨業者之企業社會責任報告書、對期貨商發布之公司治理守則等項目。

此外，期交所因應全球永續投資發展趨勢，2020年6月推出FTSE4GOOD台灣指數公司台灣永續指數期貨，以台灣永續指數為標的，為國內首檔結合ESG(Environmental, Social, Governance)與財務指標(ROE)篩選的投資型ESG指標。

台灣永續指數期貨表彰台灣符合ESG標準的上市公司績效，且編製方式符合IOSCO Principles，具國際公信力，更能吸引國內外永續投資的機構投資人共同參與，可提供永續投資交易人更多交易管道。