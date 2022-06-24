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旅平險附加的海外突發疾病 產、壽險將全停售

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
疫情風險難測，產、壽險公司銷售旅平險中附加的海外突發疾病險將全面停售。圖為桃園機場第二航廈出境大廳，旅客拉著行李箱步行前進。記者黃仲明／攝影
疫情風險難測，產、壽險公司銷售旅平險中附加的海外突發疾病險將全面停售。圖為桃園機場第二航廈出境大廳，旅客拉著行李箱步行前進。記者黃仲明／攝影

疫情風險難測，產、壽險公司銷售旅平險中附加的海外突發疾病險將全面停售。繼日前產險公司全面停售後，壽險也跟進停售，原本市場上剩最後一家壽險公司南山人壽有販售，但南山人壽決議27日起將不再受理旅平險海外突發疾病附加條款。換言之，27日之後，國人短期出國旅遊暫時沒有海外突發疾病可加保。

民眾出國多會投保旅平險、旅遊不便險等，但旅平險僅保障在海外因「意外」引起的突發事故，也就是非由疾病引起的事故，因此許多人會在旅平險中附加「海外突發疾病險」，以轉嫁在海外因為「疾病」引起需要住院或治療的高額醫療費用風險。

雖然部分國家已開國境、迎接觀光客，但新冠肺炎在全球仍持續蔓延，原本的旅平險中若附加海外突發疾病險，民眾出國被確診感染新冠肺炎需在國外就醫，因而產生醫療費用，是可以申請理賠

但5月中開始國內疫情升溫，產險公司光賠付國內的防疫險已產生財務壓力，因此日前已全面停售海外突發疾病險，以免再增加另一大財務負擔。

壽險部分，原本在6月中時還有4家在賣，但後來也陸續宣布停售，近日只剩下最後一家南山人壽在銷售。但南山人壽23日決議，27日起停售海外突發疾病險，只剩下1張保障年期1年期的旅平險當中還含有海外突發疾病保障，通常是頻繁有出國需求的商務人士才會投保1年期，等於民眾若短暫出國旅遊，將暫時沒有任何海外突發疾病險可以加保。

沒有海外突發疾病，出國若因疾病產生的高額醫療費用怎麼辦？保險業者表示，如果有住院醫療險者，到海外旅遊或工作時因疾病而就醫，記得回台前向醫療院所申請診斷書、醫療費用收據等單據，回台後先向健保署申請「自墊醫療費用核退」，核退後的剩下的差額，可以再依照所投保的住院醫療險保單條款，向保險公司申請理賠。

壽險公司 旅平險 南山人壽 理賠

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