快訊

全台醫院放寬探病 每日1時段、同時段最多2人可探視

第3輪家用快篩實名制啟動 7月1日起可持健保卡購買

塔利班「已完成救援」？阿富汗震災後的生命難題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠雄人壽 獲廣告流行語金句獎

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
遠雄人壽「把認真 做到成真」的廣告，榮獲十大金句獎。遠雄人壽/提供
遠雄人壽「把認真 做到成真」的廣告，榮獲十大金句獎。遠雄人壽/提供

遠雄人壽表示，第29屆廣告流行語金句獎頒獎典禮於6月22日在TICC世貿國際會館舉行，遠雄人壽的「把認真 做到成真」品牌廣告以努力實現自我的真實故事為題材，激勵世代青年堅持理想無所畏懼，廣告標語引人共鳴，受專業評審及大眾肯定，榮獲十大金句獎，同時更在網路票選中脫穎而出，獲得最高票數，再奪人氣獎冠軍，一舉囊括兩項大獎。

為迎接30周年，遠雄人壽連續三年推出系列形象廣告，分別以「勉強 讓你變得更強」、「沒在怕的 自信」，到「把認真 做到成真」做自己的英雄為訴求，透過年輕世代在不同領域揮灑築夢的歷程、努力實現自我的真實故事，激勵世代青年堅持理想，不斷超越昨日的自己，其真實性與勵志性的廣告表現，廣受各界好評，遠雄人壽總經理趙學欣表示，一段廣告文案如能成功觸動到某些人的內心，進而影響其行動，藉此帶動社會正能量，這正是遠雄人壽不斷推出勵志廣告最大的期許。

近年遠雄人壽品牌動能強勁，秉持為「生命增添好生活」的企業願景，持續創造獨特自我價值，展現影響力，以保險核心出發，致力成為「最懂你的人生財務長」，從對個人、家庭的保險保障，延伸至弱勢扶助、青年培力到偏鄉關懷，並致力守護美好的土地，認真力挺台灣，深獲各界認同，連六年獲中華信評twA+評等、六度入列天下百大金融業，並獲得亞太傑出企業獎的優異勵志品牌殊榮。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，保險的本質，不只是守護財產健康，更是為生命注入力量，看見美好生活的想像，因此對外鼓舞社會大眾勇於挑戰理想，懷抱熱情活出精采人生，對內堅持在保險業默默耕耘，肩負守護230萬保戶家庭的重任，成為每個家庭穩健而堅實的後盾，經年累月的努力受外界肯定，獲全國民眾票選為最值得推薦壽險公司，以實際行動體現「把認真 做到成真」。

遠雄人壽 廣告 保險

延伸閱讀

遠雄人壽捐贈微型保險 七年不間斷

社死、普信男、YYDS什麼意思？「00後常用流行語」你看懂幾個　一不注意就跟不上流行

台海大開學士後多元專長培力專班 畢業後可考一等船副

中華信評：新光金、新壽評等展望調升

相關新聞

幣圈雷曼時刻來臨 該怎辦？看看老幣圈人怎麼說

全球資產通膨建立在實體商品通縮下，因此當實體商品開始通膨時，資金由虛入實，虛擬貨幣遭逢崩盤屠殺走勢，投資人財富嚴重縮水，該怎麼辦？不妨聽聽幣圈老手的看法。

新台幣午盤升3.7分 暫收29.745元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.745元，升3.7分，成交金額7.47億美元

遠雄人壽 獲廣告流行語金句獎

遠雄人壽表示，第29屆廣告流行語金句獎頒獎典禮於6月22日在TICC世貿國際會館舉行，遠雄人壽的「把認真 做到成真」品牌...

《機構投資者》亞洲最佳管理團隊 富邦金奪保險類亞軍

國際財經雜誌《機構投資者(Institutional Investor)》23日公布2022年度亞洲最佳管理團隊排名，富...

瑞銀談半導體六趨勢 看這三家公司表現相對佳

瑞銀證券指出，消費性電子庫存持續去化，半導體產業前景走疲，成熟晶圓代工供應市況已逐步走緩，惟部分領域如28/40奈米、網...

日幣貶持續燒 一文看懂日本政府計策

Q:6月17日，日本央行內部以8:1壓倒性票數，支持維持當前貨幣寬鬆政策，消息一出後日幣持續貶值，目前已經貶破135重要大關，為何全世界政府都在升息，唯獨日本持續寬鬆？寬鬆能讓日本經濟得到好處？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。