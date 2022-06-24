遠雄人壽 獲廣告流行語金句獎

遠雄人壽表示，第29屆廣告流行語金句獎頒獎典禮於6月22日在TICC世貿國際會館舉行，遠雄人壽的「把認真 做到成真」品牌廣告以努力實現自我的真實故事為題材，激勵世代青年堅持理想無所畏懼，廣告標語引人共鳴，受專業評審及大眾肯定，榮獲十大金句獎，同時更在網路票選中脫穎而出，獲得最高票數，再奪人氣獎冠軍，一舉囊括兩項大獎。

為迎接30周年，遠雄人壽連續三年推出系列形象廣告，分別以「勉強 讓你變得更強」、「沒在怕的 自信」，到「把認真 做到成真」做自己的英雄為訴求，透過年輕世代在不同領域揮灑築夢的歷程、努力實現自我的真實故事，激勵世代青年堅持理想，不斷超越昨日的自己，其真實性與勵志性的廣告表現，廣受各界好評，遠雄人壽總經理趙學欣表示，一段廣告文案如能成功觸動到某些人的內心，進而影響其行動，藉此帶動社會正能量，這正是遠雄人壽不斷推出勵志廣告最大的期許。

近年遠雄人壽品牌動能強勁，秉持為「生命增添好生活」的企業願景，持續創造獨特自我價值，展現影響力，以保險核心出發，致力成為「最懂你的人生財務長」，從對個人、家庭的保險保障，延伸至弱勢扶助、青年培力到偏鄉關懷，並致力守護美好的土地，認真力挺台灣，深獲各界認同，連六年獲中華信評twA+評等、六度入列天下百大金融業，並獲得亞太傑出企業獎的優異勵志品牌殊榮。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，保險的本質，不只是守護財產健康，更是為生命注入力量，看見美好生活的想像，因此對外鼓舞社會大眾勇於挑戰理想，懷抱熱情活出精采人生，對內堅持在保險業默默耕耘，肩負守護230萬保戶家庭的重任，成為每個家庭穩健而堅實的後盾，經年累月的努力受外界肯定，獲全國民眾票選為最值得推薦壽險公司，以實際行動體現「把認真 做到成真」。