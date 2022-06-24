寬貨幣時代結束？景順投信看市場與投資建議

上周是全球央行的關鍵一周，包括美國聯準會升息3碼，英國中央銀行英格蘭銀行升息1碼 ，瑞士央行也升息了2碼，這是否意味著超寬鬆貨幣政策的終結？

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper指出，瑞士央行上周決定升息2碼，意味著超寬鬆貨幣政策時代結束。這是瑞士央行15年來首次升息。值得注意的是，瑞士沒有其他西方已開發國家那樣的高通膨。不過，考慮到許多其他國家高通膨的情況，瑞士央行的升息動機或許是出於預防考量。

瑞士央行的決定象徵著面對世界許多地區的高通膨，西方已開發市場的央行正朝著貨幣政策正常化的方向邁進。面對更高、更持久、更廣泛的通膨和迅速上升的通膨預期，這些央行數十年來第一次在很大程度上改變了他們的思維模式。

Kristina Hooper說，政策正常化終將產生正面影響，不過，在最初階段會經歷市場陣痛和隨之產生的經濟影響，風險資產從股票到加密貨幣，及低風險資產都出現拋售。

全球資產的反應較負面，因為升息變化出現得太快且規模太大，市場仍在消化幾個月前的巨大轉變。一旦市場對美國聯準會升息的步伐有所消化，金融環境對資產價格的影響會有所減弱，尤其是對高品質信貸以及股票。若今年下半年西方央行能夠放緩緊縮政策的步伐，可能會有助於資產價格表現。

從長遠來看，我們可以期待不同資產類別相對評價會重新調整。在固定收益方面，在政策正常化之後，債券應會再次提供票息，幫助投資人緩衝風險較高資產的波動。在股市方面，回歸更正常的貨幣政策並不意味著股市牛市的終結，但首先需要經歷一次較大調整，其中也包括獲利調整。

景順投信表示，不在貨幣政策緊縮範圍的市場，短期內有望會出現機會。尤其從貨幣對沖的角度來看，日本和中國的風險資產（房地產領域除外）看起來相對較具吸引力。

比起美國，中國大陸可能有機會從更多的財政和貨幣刺激中受益。從中長期來看，多元化（和高收益）的全球投資組合，包括股票、固定收益和另類資產類別，將更有表現空間。