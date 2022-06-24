快訊

烏克蘭終成歐盟候選國！澤倫斯基大讚：歷史性一刻

動作要快！土銀青少年羽球夏令營6月27日開始報名

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
培育許多羽球國手，在國際賽事大放異彩的土地銀行，今年暑期青少年羽球夏令營即將開始報名。圖/資料照片
培育許多羽球國手，在國際賽事大放異彩的土地銀行，今年暑期青少年羽球夏令營即將開始報名。圖/資料照片

土地銀行一年一度「健康快樂 公益圓夢」暑期青少年羽球夏令營活動開跑了，土地銀行每年於全國等地舉辦青少年羽球夏令營活動，前兩年因受新冠疫情嚴峻影響而停辦，今年為回饋南部地區學子，來到高雄市鳥松區深受羽球同好們喜愛的「豐嶸神力羽球館」舉辦「青少年羽球夏令營」，期望為南部地區青少年學子帶來羽球運動的樂趣，享受一個快樂、健康、陽光的暑假。

培育羽球「麟洋配」在奧運奪奪金的土銀，向來是國內發展羽球運動的重點銀行 ，土銀每年舉辦的青少年羽球夏令營活動，多年來陪伴許多青少年度過歡樂的暑假時光。

本次「青少年羽球夏令營」活動由土地銀行現役羽球國手擔任教練，活動期間為8月15日至19日每日上午，於「豐嶸神力羽球館」（高雄市鳥松區美勝六街161號）舉辦。報名資格為2006年9月1日至2013年8月31日出生之學生。

報名時間自6月27日上午9點起，於「豐嶸神力羽球館」採現場報名方式至額滿為止。活動資訊登載於土地銀行的官方網站、臉書紛絲專業及Line官方帳號，歡迎上網查詢或電話洽詢客服中心（02）2314-6633。

土地銀行邀請清寒、弱勢家庭子女共同參與本次羽球夏令營活動，並贈送球拍、運動衫、背包、水壺等多樣用品，一同體驗本次活動之樂趣，同時辦理廉政宣導活動，讓廉潔價值觀從小扎根，灌輸中小學生反貪倡廉意識，善盡企業社會責任之理念。

羽球 夏令營 土地銀行

延伸閱讀

土地銀行簽署赤道原則 深化落實永續金融

升息半碼 30年期千萬房貸 每月多付606元

土銀土建融禁令 解除了

土銀下周一調升存款利率 1年期定儲機動漲至1.215%

相關新聞

日幣貶持續燒 一文看懂日本政府計策

Q:6月17日，日本央行內部以8:1壓倒性票數，支持維持當前貨幣寬鬆政策，消息一出後日幣持續貶值，目前已經貶破135重要大關，為何全世界政府都在升息，唯獨日本持續寬鬆？寬鬆能讓日本經濟得到好處？

新台幣開盤升1.2分 為29.77元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.77元開盤，升1.2分

動作要快！土銀青少年羽球夏令營6月27日開始報名

土地銀行一年一度「健康快樂 公益圓夢」暑期青少年羽球夏令營活動開跑了，土地銀行每年於全國等地舉辦青少年羽球夏令營活動，前...

期貨公會改選／康和葉光章 強打國際牌

「如何尋找互利，讓主管機關與期貨業者可共同發展期貨市場，進而更國際化，跟金融業共同努力讓台灣金融業也站上國際舞台，是我參選期貨理事長的理念。」歷練過多元金融領域的康和期貨副董事長葉光章，這是他參選期貨商公會理事長的感想。

期貨公會改選／兆豐陳佩君 拚服務共好

兆豐期貨董事長陳佩君是期貨商公會理事，一直以來與同業共同為期貨業努力，今年決定參選本屆期貨商公會理事長。陳佩君表示，在期...

期貨公會改選／康和葉光章歷練豐富 擅長協調

葉光章的職涯就是不斷學習、轉換、創造出成果，從光電工程師轉往法律界，擅長處理創投及併購等案件而擔任律師事務所合夥人，再由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。