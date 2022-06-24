動作要快！土銀青少年羽球夏令營6月27日開始報名
土地銀行一年一度「健康快樂 公益圓夢」暑期青少年羽球夏令營活動開跑了，土地銀行每年於全國等地舉辦青少年羽球夏令營活動，前兩年因受新冠疫情嚴峻影響而停辦，今年為回饋南部地區學子，來到高雄市鳥松區深受羽球同好們喜愛的「豐嶸神力羽球館」舉辦「青少年羽球夏令營」，期望為南部地區青少年學子帶來羽球運動的樂趣，享受一個快樂、健康、陽光的暑假。
培育羽球「麟洋配」在奧運奪奪金的土銀，向來是國內發展羽球運動的重點銀行 ，土銀每年舉辦的青少年羽球夏令營活動，多年來陪伴許多青少年度過歡樂的暑假時光。
本次「青少年羽球夏令營」活動由土地銀行現役羽球國手擔任教練，活動期間為8月15日至19日每日上午，於「豐嶸神力羽球館」（高雄市鳥松區美勝六街161號）舉辦。報名資格為2006年9月1日至2013年8月31日出生之學生。
報名時間自6月27日上午9點起，於「豐嶸神力羽球館」採現場報名方式至額滿為止。活動資訊登載於土地銀行的官方網站、臉書紛絲專業及Line官方帳號，歡迎上網查詢或電話洽詢客服中心（02）2314-6633。
土地銀行邀請清寒、弱勢家庭子女共同參與本次羽球夏令營活動，並贈送球拍、運動衫、背包、水壺等多樣用品，一同體驗本次活動之樂趣，同時辦理廉政宣導活動，讓廉潔價值觀從小扎根，灌輸中小學生反貪倡廉意識，善盡企業社會責任之理念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言