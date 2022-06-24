動作要快！土銀青少年羽球夏令營6月27日開始報名

土地銀行一年一度「健康快樂 公益圓夢」暑期青少年羽球夏令營活動開跑了，土地銀行每年於全國等地舉辦青少年羽球夏令營活動，前兩年因受新冠疫情嚴峻影響而停辦，今年為回饋南部地區學子，來到高雄市鳥松區深受羽球同好們喜愛的「豐嶸神力羽球館」舉辦「青少年羽球夏令營」，期望為南部地區青少年學子帶來羽球運動的樂趣，享受一個快樂、健康、陽光的暑假。

培育羽球「麟洋配」在奧運奪奪金的土銀，向來是國內發展羽球運動的重點銀行 ，土銀每年舉辦的青少年羽球夏令營活動，多年來陪伴許多青少年度過歡樂的暑假時光。

本次「青少年羽球夏令營」活動由土地銀行現役羽球國手擔任教練，活動期間為8月15日至19日每日上午，於「豐嶸神力羽球館」（高雄市鳥松區美勝六街161號）舉辦。報名資格為2006年9月1日至2013年8月31日出生之學生。

報名時間自6月27日上午9點起，於「豐嶸神力羽球館」採現場報名方式至額滿為止。活動資訊登載於土地銀行的官方網站、臉書紛絲專業及Line官方帳號，歡迎上網查詢或電話洽詢客服中心（02）2314-6633。

土地銀行邀請清寒、弱勢家庭子女共同參與本次羽球夏令營活動，並贈送球拍、運動衫、背包、水壺等多樣用品，一同體驗本次活動之樂趣，同時辦理廉政宣導活動，讓廉潔價值觀從小扎根，灌輸中小學生反貪倡廉意識，善盡企業社會責任之理念。