期貨公會改選／康和葉光章 強打國際牌

「如何尋找互利，讓主管機關與期貨業者可共同發展期貨市場，進而更國際化，跟金融業共同努力讓台灣金融業也站上國際舞台，是我參選期貨理事長的理念。」歷練過多元金融領域的康和期貨副董事長葉光章，這是他參選期貨商公會理事長的感想。

葉光章接受本報專訪時指出，台灣很多產業都達到國際級，金融業也可以站上國際舞台，期貨業也是台灣金融業的一環，大家可以共同努力讓金融更活化，朝這目標努力。

他指出，業界都希望台灣夠好，以香港目前狀況，台灣未必能一下取而代之，但台灣可接收一些香港金融業務，但要達到這階段，需要做很多事。擔任期貨商公會理事長，就希望公會的聲音可以被聽到，金融業者一起努力，希望能幫忙做到。

台灣金融應該也要站上國際舞台，以台灣科技股非常優秀，但有些交易科技股的錢被香港業者賺走，台灣應該可以更加強，讓金融業在台灣就可賺到。葉光章從國外回台灣後，接觸過歐洲商會、美僑商會，非常了解外商們的想法；以過往參與許多跨國交易，台灣只要跟上國際腳步，以台灣能力與能量絕對有機會站上國際舞台。

擴大期貨界發展

葉光章曾任商業律師，更擔任律師事務所合夥人，歷練許多國際案件，得到永遠心法就是「互利」，即使代表A方跟B、C方談合作，都會先站在對方立場思考、講道理，找到大家可互利之處，能符合各方需求，讓大家有運作空間。有時遇到案子需要跟公部門接觸，也是同理心去進行溝

通，希望能符合公部門標準與目標去談合作。要做到「互利」或許很不容易，但一定要想通。

葉光章強調，擔任公會理事長主軸是整合大家的聲音，找出最大公約數，擔任有效溝通橋樑。台灣期貨業要更蓬勃發展，需要更多彈性作法，以及相關政策或措施的配套，才能朝亞洲金融樞紐目標邁進，這一切都有待許多的溝通協調。

擔任潤滑劑角色

葉光章現在代表民營期貨業者參選理事長，相對壓力小一點；過往從擔任工程師到律師事務所合夥人，工作中所培養出來的特質就是要能帶領一個團隊，跟同儕、跟主管、跟客戶溝通，一起合作；即使要跟主管機關溝通，也是透過不斷溝通協調，透過teamwork來達成。因此，擅長溝通協調的特質，就是擔任理事長的利器。

公會理事長也扮演著潤滑劑角色，同業之間、業者與主管機關、業者與交易人之間的溝通，有潤滑劑功能的加持，可以讓溝通更有效果且達到大家能接受的結果。

期貨商公會的理監事都具備各項專長，長久以來，期貨商公會的優良傳統，是會員可以充分反映意見。葉光章以往在第一金證券任職，就參與過證券商公會理事五年，與期貨商公會理事兩年的運作，對於公會內部的會議與對外溝通都有相當程度了解，加上本身的法律素養，對主管機關對法規的要求也很清楚，可充分達到有效溝通效果。

此外，每遇到重大事件發生， 抑或重要法規修訂，公會內部也已有不同會議可進行討論，每家期貨業者可充分表達意見，經過良好地討論與決議，才會再跟主管機關溝通。未來為確保每家期貨業者聲音都被聽到與重視，葉光章說，他的想法是建立Double Check機制，業者可直接將想法告知理事長，由理事長與公會幹部討論處理。