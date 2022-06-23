8壽險4銀行俄羅斯曝險1089億元 今年來大降逾430億元
據金管會截至2022年5月底統計，8家壽險業、4家銀行業對俄羅斯曝險額是1089.13億元，今年來已大降433.72億元，主因是俄羅斯債券下跌、及業者也開始伺機出售部位所致。
據統計，8家壽險業5月對俄羅斯債券減損額達142.35億元、4家銀行減損22.53億元，合計徵提信用減損164.88億元，減損比例約15.13%。
金管會晚間公布5月壽險、銀行業對俄羅斯曝險額統計。其中8家壽險業5月底持俄羅斯曝險額是1035.64億元，較去年底1470億元，大減了434.36億元。
4家銀行對俄羅斯曝險為53.49億元，較去年底52.85億元，反向略增，銀行局表示，若以原幣計算、投資部位並未變動，主因今年來台幣貶值、以美元換算新台幣計價時，部位增加。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言