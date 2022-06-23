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8壽險4銀行俄羅斯曝險1089億元 今年來大降逾430億元

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導

據金管會截至2022年5月底統計，8家壽險業、4家銀行業對俄羅斯曝險額是1089.13億元，今年來已大降433.72億元，主因是俄羅斯債券下跌、及業者也開始伺機出售部位所致。

據統計，8家壽險業5月對俄羅斯債券減損額達142.35億元、4家銀行減損22.53億元，合計徵提信用減損164.88億元，減損比例約15.13%。

金管會晚間公布5月壽險、銀行業對俄羅斯曝險額統計。其中8家壽險業5月底持俄羅斯曝險額是1035.64億元，較去年底1470億元，大減了434.36億元。

4家銀行對俄羅斯曝險為53.49億元，較去年底52.85億元，反向略增，銀行局表示，若以原幣計算、投資部位並未變動，主因今年來台幣貶值、以美元換算新台幣計價時，部位增加。

俄羅斯 壽險業

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