打炒房見成效？央行說「Yes」 1原因卻讓房價回不去

財經部會一系列打炒房措施是否已見成效？中央銀行認為，成效確實已逐步彰顯，但即使如此，國內的房價依舊是「回不去了」，主要原因是建材與建築成本大漲，建商需反映成本，價格自然不可能下滑。

央行經研處副處長蔡惠美今（23）日表示，除了央行先前四波打炒房措施、兩度升息外，金管會、財政部、內政部甚至地方政策都有採取相關措施，加上近期金融市場波動，都會對房市景氣造成壓力，有意購屋者確實會變得比較審慎，「有達到我們要的效果」。

蔡惠美說，「政府打炒房不是只有央行在做，其他部會像是金管會、財政部、內政部，以及部分地方政府，7月1日就要開始採取囤房稅，大家都同步採取相關措施，希望能把房市投機炒作行為壓抑下來，其實慢慢已見成效，且隨著措施持續推出，效果還會繼續發酵。」

對於目前房市景氣，蔡惠美認為，看屋的人潮確實變少了，主要是受到國內疫情的影響，不過房市確實是「往大家希望的方向走」、慢慢回復比較正常的交易情況，而不是為了投機炒作。即使如此，房價還是沒有辦法回落，主要是因為建築與建材等成本上升，建商需反映成本，所以國內房價還是維持偏高水準。

對於目前的房市景氣，央行總裁楊金龍在上周四理監事會議會後記者會上表示，「現在全球貨幣政策都在緊縮，緊縮的效果會讓股市不好，同時也會導致房地產市場會慢慢冷卻下來。」

楊金龍強調，央行房市管制措施是否具有成效，並不是看房價有多高，而是著眼金融穩定。所謂金融穩定，是指銀行不動產的貸款集中度、呆帳率等指標，此外，央行也會關注，內政部、財政部、金管會等部會推出的房市相關措施，對房地產市場的影響。