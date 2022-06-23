老人解約舊保單再投保 台新銀、法巴人壽又未查再挨罰

金管會金檢發現，台新銀業務員對老人同一天解約法巴人壽舊保單、又再投保法巴新保單時，業務員明知保費來源是「解約」卻沒正確填寫；而老人解約再投保時，法巴審核過程中竟也未發現，因兩家已算「累犯」，金管會處台新銀300萬、法巴120萬元罰鍰並糾正。

保險局副局長林志憲說，懲處考量有三大依據，一是，兩家都在短時間重複違法，兩家都在2020年5月有保單借款再買新保單，均未就保費來源做審核，同年7~10月間又再犯，顯示兩家業者沒有積極改善。

二是，銀髮族缺失。他說，這次台新銀業務員讓3位銀髮族解約了法巴人壽投資型保單後、竟又再投保一樣是法巴人壽的投資型保單，等於是同一家壽險公司、投資型保單間的進出。

三是，考量件數和金額。台新銀業務員是讓3位老人解約又再投保，金額約400萬元，考量件數不多、金額低，但主要是台新銀送件，因此受責難程度會高於法巴。

台新銀主要有兩大缺失，包括業務員報告書對保費來源勾選錯誤、及重複違法。業務員報告書對保費來源勾選包括解約、質借等，林志憲說：「業務員明知道保費是解約舊保單而來，但卻勾了『否』」。

林志憲也說，除台新重複違法外，這三人都是銀髮族，台新銀也沒落實評估對其保險商品的適合度，受難程度較大。

法巴人壽部分，除短時間重複違法，也沒有對業務員報告書做瞭解和確認，有審核上缺失。

保險局官員說，因這三件案子，解約跟新保單都是法巴人壽，解約比新保單案更早送進法巴，法巴自己家公司保單要解約、應該有審核和控管機制，但法巴卻沒有發現。